Квартал 95 высмеял обновленную декларацию Петра Порошенко - видео

Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

Звезды "Квартала 95" Ирина Сопонару и Владимир Остапчук высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, обратили внимание на его обнародованную декларацию.

Новое видео появилось на YouTube.

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Юмористы отреагировали на обновленную декларацию Петра Порошенко, в которой он отметил увеличение своего состояния на миллиард гривен.

"Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал в соответствующий месяц за год до вторжения россиян. А сколько еще записано на детей и домашних любимцев, таких как Федина и Гончаренко? Выходит, что Порошенко при Зеленском живет лучше, чем при Порошенко?", — потроллили экс-президента в "Квартале".

Актеры пошутили, что возможно, Петр Алексеевич заработал так много на том, что собирал грибы или заставлял людей покупать конфеты своей компании.

Кадр из программы "Пекучі NEWS". Фото: скриншот YouTube

Напомним, ранее в "Квартале 95" посмеялись над тем, что Порошенко внесли в список террористов в РФ.

Также на днях звезда "Квартала 95" рассказала, как похудела на семь килограммов из-за кризиса в отношениях.