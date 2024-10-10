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Звезды "Квартала 95" посмеялись над заработком Порошенко — видео

10 октября 2024 17:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Квартал 95 высмеял обновленную декларацию Петра Порошенко - видео
Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Звезды "Квартала 95" Ирина Сопонару и Владимир Остапчук высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, обратили внимание на его обнародованную декларацию.

Новое видео появилось на YouTube.

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Юмористы отреагировали на обновленную декларацию Петра Порошенко, в которой он отметил увеличение своего состояния на миллиард гривен.

"Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал в соответствующий месяц за год до вторжения россиян. А сколько еще записано на детей и домашних любимцев, таких как Федина и Гончаренко? Выходит, что Порошенко при Зеленском живет лучше, чем при Порошенко?", — потроллили экс-президента в "Квартале".

Актеры пошутили, что возможно, Петр Алексеевич заработал так много на том, что собирал грибы или заставлял людей покупать конфеты своей компании.

Кадр из программы "Пекучі NEWS"
Кадр из программы "Пекучі NEWS". Фото: скриншот YouTube

Напомним, ранее в "Квартале 95" посмеялись над тем, что Порошенко внесли в список террористов в РФ.

Также на днях звезда "Квартала 95" рассказала, как похудела на семь килограммов из-за кризиса в отношениях.

Петр Порошенко Квартал 95 Владимир Остапчук юмор Ирина Сопонару

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