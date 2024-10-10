Квартал 95 высмеял обновленную декларацию Петра Порошенко - видео

Звезды "Квартала 95" посмеялись над заработком Порошенко — видео
Звезды "Квартала 95" Ирина Сопонару и Владимир Остапчук высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, обратили внимание на его обнародованную декларацию.
Новое видео появилось на YouTube.
"Квартал 95" посмеялся над Порошенко
Юмористы отреагировали на обновленную декларацию Петра Порошенко, в которой он отметил увеличение своего состояния на миллиард гривен.
"Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал в соответствующий месяц за год до вторжения россиян. А сколько еще записано на детей и домашних любимцев, таких как Федина и Гончаренко? Выходит, что Порошенко при Зеленском живет лучше, чем при Порошенко?", — потроллили экс-президента в "Квартале".
Актеры пошутили, что возможно, Петр Алексеевич заработал так много на том, что собирал грибы или заставлял людей покупать конфеты своей компании.
Напомним, ранее в "Квартале 95" посмеялись над тем, что Порошенко внесли в список террористов в РФ.
Также на днях звезда "Квартала 95" рассказала, как похудела на семь килограммов из-за кризиса в отношениях.
Читайте Новини.LIVE!