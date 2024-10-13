Квартал 95 высмеял Дональда Трампа, собирающегося на Марс — видео

"Квартал 95" потроллил Трампа, собравшегося лететь на Марс — видео
Студия "Квартала 95" в очередной раз с юмором отреагировала на события в мире. В этот раз актриса Ирина Сопонару и телеведущий Владимир Остапчук посмеялись над заявлениями кандидата в президента США Дональда Трампа.
Видео появилось на YouTube.
Звезды "Квартала 95" высмеяли Трампа и Маска
На днях Дональд Трамп в своей предвыборной кампании заявил о том, что при его каденции американцы обязательно полетят на Марс.
В "Квартале" посмеялись, что Трамп возвращается "домой" и в шутку обратились к инопланетным жителям.
"Марсиане, у нас для вас плохие новости — к вам летит Трамп. Так вот он план завершения войны от Трампа: "Я на Марс, а вы здесь делайте, что хотите!". Ретроградный Меркурий станет 51 штатом США. Сатурн вступит в НАТО. Конкурс "Мисс Вселенная" теперь будет ежегодно проходить на Юпитере под патронатом самого Трампа", — пошутили Остапчук и Сопонару.
Кстати, накануне президентской гонки Трампа поддержал изобретатель и миллиардер Илон Маск, давно готовящий программу колонизации Марса.
"Это прямое доказательство того, что умный автомобиль Tesla умнее своего создателя", — отреагировали на это "кварталовцы".
Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95".
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