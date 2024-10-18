Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У Молдові з'явилися афіші з Приходько та гаслом "Ні ЄС" — до чого тут РФ arrow

У Молдові з'явилися афіші з Приходько та гаслом "Ні ЄС" — до чого тут РФ

18 жовтня 2024 16:45
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
У Молдові з'явилися плакати з Анастасією Приходько та закликом проти ЄС - фото, відео
Співачка Анастасія Приходько. Фото:
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Українська співачка Анастасія Приходько опинилася в центрі скандалу в Молдові. У столиці країни Кишиніві з'явилися афіші із фото артистки та закликом "Ні ЄС".

Подробицями інциденту поділилося видання The New York Times.

Читайте також:

В Кишиніві з'явилися афіші концерту Анастасії Приходько з закликом проти ЄС

Відповідні плакати із рекламою концерту української співачки почали поширюватися столицею Молдови у вересні. Напередодні її концерту, який мав відбутися 6 жовтня. 

Афіші викликали неабияке занепокоєння молдавського уряду, адже на них також було зображено гасло румунською "NU EC", яке трактували як "Ні ЄС". Плакати з'явилися просто напередодні важливої політичної події в Молдові, а саме референдуму щодо вступу до Європейського Союзу.

Афіша концерту Анастасії Приходько в Молдові
Афіша концерту Анастасії Приходько в Молдові. Фото: скриншот

Втім, як запевняє начальник національної поліції Молдови Віорел Чернаутян, афіші не мають нічого спільного із артисткою, а є "великою психологічною операцією РФ" та спробою пропагандистів підірвати національну свідомість в країні.

За словами Чернаутяна, до поширення плакатів може бути причетний молдовський проросійський політик та олігарх-втікач Ілан Шор. Правоохоронці вже встановили зв'язок між ним та організацією, яка розповсюджувала плакати.

Представник Анастасії Приходько, Кирило Савченко, повідомив, що концерт у Кишиніві був запланований, але його було скасовано. Від подальших коментарів у команді співачки відмовилися.

Але, цікаво, що на офіційному сайті Приходько досі є подібна афіша.

Афіша концерту Анастасії Приходько в Кишиніві
Афіша концерту Анастасії Приходько в Кишиніві. Фото: aprykhodko.com

Тим часом, як пише DFRLab, у російських Telegram-каналах почали з'являтися новини про те, що концерт Приходько скасували через її позицію проти вступу України в ЄС. Пропагандисти заявили, що співачці та її команді заборонили в'їзд до Молдови.

Зазначимо, що Анастасія Приходько дійсно публічно виступала проти того, аби приєднуватися до Європейського Союзу. 

Раніше гурт "Океан Ельзи" спустився у метро до шанувальників під час російської атаки по Україні.

Також співачка Тіна Кароль заспівала з фанатами у бомбосховищі під час повітряної тривоги.

концерт скандал Анастасія Приходько Молдова ЄС

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:39 Перші виплати Національного кешбеку — коли українці отримають кошти

17:26 Вдягайтесь тепліше — погода в Одесі у суботу 19 жовтня

17:22 Стали відомі умови, за яких в Україні не заборонять Telegram

17:16 Синоптики заяивили, що на Львівщині різко погіршиться погода завтра

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

16:59 Синоптики попередили жителів Харкова про небезпечну погоду завтра

16:57 ВВП зріс на 4,5% — хто підтримує зростання економіки в Україні

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

16:38 Одеські діти стануть супергероями — в області розпочали унікальний проєкт

16:38 Генсек НАТО зробив заяву, щодо участі солдатів КНДР у війні в Україні

17:39 Перші виплати Національного кешбеку — коли українці отримають кошти

17:26 Вдягайтесь тепліше — погода в Одесі у суботу 19 жовтня

17:22 Стали відомі умови, за яких в Україні не заборонять Telegram

17:16 Синоптики заяивили, що на Львівщині різко погіршиться погода завтра

16:59 Синоптики попередили жителів Харкова про небезпечну погоду завтра

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

16:57 ВВП зріс на 4,5% — хто підтримує зростання економіки в Україні

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

16:38 Одеські діти стануть супергероями — в області розпочали унікальний проєкт

16:38 Генсек НАТО зробив заяву, щодо участі солдатів КНДР у війні в Україні

16:24 Рютте заявив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують