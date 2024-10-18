У Молдові з'явилися плакати з Анастасією Приходько та закликом проти ЄС - фото, відео

Співачка Анастасія Приходько. Фото:

Українська співачка Анастасія Приходько опинилася в центрі скандалу в Молдові. У столиці країни Кишиніві з'явилися афіші із фото артистки та закликом "Ні ЄС".

Подробицями інциденту поділилося видання The New York Times.

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Відповідні плакати із рекламою концерту української співачки почали поширюватися столицею Молдови у вересні. Напередодні її концерту, який мав відбутися 6 жовтня.

Афіші викликали неабияке занепокоєння молдавського уряду, адже на них також було зображено гасло румунською "NU EC", яке трактували як "Ні ЄС". Плакати з'явилися просто напередодні важливої політичної події в Молдові, а саме референдуму щодо вступу до Європейського Союзу.

Афіша концерту Анастасії Приходько в Молдові. Фото: скриншот

Втім, як запевняє начальник національної поліції Молдови Віорел Чернаутян, афіші не мають нічого спільного із артисткою, а є "великою психологічною операцією РФ" та спробою пропагандистів підірвати національну свідомість в країні.

За словами Чернаутяна, до поширення плакатів може бути причетний молдовський проросійський політик та олігарх-втікач Ілан Шор. Правоохоронці вже встановили зв'язок між ним та організацією, яка розповсюджувала плакати.

Представник Анастасії Приходько, Кирило Савченко, повідомив, що концерт у Кишиніві був запланований, але його було скасовано. Від подальших коментарів у команді співачки відмовилися.

Але, цікаво, що на офіційному сайті Приходько досі є подібна афіша.

Афіша концерту Анастасії Приходько в Кишиніві. Фото: aprykhodko.com

Тим часом, як пише DFRLab, у російських Telegram-каналах почали з'являтися новини про те, що концерт Приходько скасували через її позицію проти вступу України в ЄС. Пропагандисти заявили, що співачці та її команді заборонили в'їзд до Молдови.

Зазначимо, що Анастасія Приходько дійсно публічно виступала проти того, аби приєднуватися до Європейського Союзу.

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