Річниця весілля Анастасії Приходько — милі сімейні світлини з чоловіком

Приходько відсвяткувала річницю шлюбу зі своїм чоловіком — фото
Українська співачка, авторка пісень і громадська діячка Анастасія Приходько поділилася милими сімейними кадрами. Заслужена артистка України показала своїм підписникам у соціальній мережі ексклюзивні світлини зі святкування річниці весілля.
Відповідні фотографії Анастасія Приходько оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Весільні світлини Анастасії Приходько
Скандальна українська артистка відсвяткувала 11-ту річницю весілля зі своїм чоловіком, тому з нагоди цього дня вона вирішила піти з коханим на службу в храмі. Анастасія одягнула довгу світлу сукню, яскраву прикрасу на голову і чорні чоботи, а її чоловік — темні брюки і світлу сорочку.
Приходько поділилася щасливими світлинами з нагоди сталевого весілля з коханим і розповіла, хто провів їм службу в церкві. На фото можна побачити партнерів у церкві, де вони цілувалися, а також на самому святкуванні з тортом на честь річниці.
"Сьогодні ми святкуємо 11 років разом…. Сталеве весілля! Сьогодні була надзвичайна служба в храмі, яку провів для нас отець Іоанн. Саме той", — написала в описі під світлинами Анастасія Приходько.
Реакція мережі на фото Анастасії Приходько
Фоловери української співачки, які побачили її світлини з коханим, не пройшли повз них і почали залишати свої коментарі під дописом Анастасії.
- Вітаю, кохання, миру, здоровʼя ментального і фізичного! Радощів разом, виконання мрій та оберегу Бога та Всесвіту
- Вітаємо!!! Наступне свято — під мирним небом України
- Настюшо, вітаю вас, щастя, кохання під мирним небом. Божих вам благословінь
- Вітаю Вашу родину! Бажаю міцного здоров’я, кохання і мирного неба над головою
Особисте життя Анастасії Приходько
Українська артистка Анастасія Приходько була одружена з абхазьким бізнесменом Нурі Кухілавою, якому в 2010 році народила доньку Нанну. У 2013 році пара розлучилася.
Того ж року співачка вийшла заміж за Олександра, з яким познайомилася ще у школі. У 2015 році Анастасія народила йому сина Гордія, а у 2021 році — хлопчика на ім’я Лука.
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