Річниця весілля Анастасії Приходько — милі сімейні світлини з чоловіком

Українська співачка Анастасія Приходько зі своїм чоловіком Олександром. Фото: Instagram Анастасії Приходько

Українська співачка, авторка пісень і громадська діячка Анастасія Приходько поділилася милими сімейними кадрами. Заслужена артистка України показала своїм підписникам у соціальній мережі ексклюзивні світлини зі святкування річниці весілля.

Відповідні фотографії Анастасія Приходько оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Весільні світлини Анастасії Приходько

Скандальна українська артистка відсвяткувала 11-ту річницю весілля зі своїм чоловіком, тому з нагоди цього дня вона вирішила піти з коханим на службу в храмі. Анастасія одягнула довгу світлу сукню, яскраву прикрасу на голову і чорні чоботи, а її чоловік — темні брюки і світлу сорочку.

Приходько поділилася щасливими світлинами з нагоди сталевого весілля з коханим і розповіла, хто провів їм службу в церкві. На фото можна побачити партнерів у церкві, де вони цілувалися, а також на самому святкуванні з тортом на честь річниці.

Анастасія Приходько з чоловіком у церкві. Фото: Instagram Анастасії Приходько

Анастасія Приходько зі своїм коханим на святкуванні річниці. Фото: Instagram Анастасії Приходько

"Сьогодні ми святкуємо 11 років разом…. Сталеве весілля! Сьогодні була надзвичайна служба в храмі, яку провів для нас отець Іоанн. Саме той", — написала в описі під світлинами Анастасія Приходько.

Річниця весілля Анастасії Приходько та її чоловіка. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Анастасії Приходько

Фоловери української співачки, які побачили її світлини з коханим, не пройшли повз них і почали залишати свої коментарі під дописом Анастасії.

Вітаю, кохання, миру, здоровʼя ментального і фізичного! Радощів разом, виконання мрій та оберегу Бога та Всесвіту

Вітаємо!!! Наступне свято — під мирним небом України

Настюшо, вітаю вас, щастя, кохання під мирним небом. Божих вам благословінь

Вітаю Вашу родину! Бажаю міцного здоров’я, кохання і мирного неба над головою

Коментарі зі сторінки Анастасії Приходько. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анастасії Приходько. Фото: скриншот з Instagram

Особисте життя Анастасії Приходько

Українська артистка Анастасія Приходько була одружена з абхазьким бізнесменом Нурі Кухілавою, якому в 2010 році народила доньку Нанну. У 2013 році пара розлучилася.

Анастасія Приходько з Нурі Кухілавою і донькою Нанною на обкладинці журналу. Фото: Viva

Того ж року співачка вийшла заміж за Олександра, з яким познайомилася ще у школі. У 2015 році Анастасія народила йому сина Гордія, а у 2021 році — хлопчика на ім’я Лука.

Анастасія Приходько зі своїми дітьми. Фото: Instagram Анастасія Приходько

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Анастасія Приходько зацькувала дует Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні".

Раніше ми розповідали про те, що заслужена артистка України Анастасія Приходько потрапила в ДТП.

Також ми повідомляли про те, що українська зірка Анастасія Приходько емоційно звернулася до публіки.