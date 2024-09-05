Годовщина свадьбы Анастасии Приходько — милые семейные фотографии с мужем

Украинская певица Анастасия Приходько со своим мужем Александром. Фото: Instagram Анастасии Приходько

Украинская певица, автор песен и общественный деятель Анастасия Приходько поделилась милыми семейными кадрами. Заслуженная артистка Украины показала своим подписчикам в социальной сети эксклюзивные фотографии с празднования годовщины свадьбы.

Соответствующие фотографии Анастасия Приходько обнародовала на своей странице в Instagram.

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Скандальная украинская артистка отпраздновала 11-ю годовщину свадьбы со своим мужем, поэтому по случаю этого дня она решила пойти с любимым на службу в храме. Анастасия надела длинное светлое платье, яркое украшение на голову и черные сапоги, а ее муж — темные брюки и светлую рубашку.

Приходько поделилась счастливыми фотографиями по случаю стальной свадьбы с любимым и рассказала, кто провел им службу в церкви. На фото можно увидеть партнеров в церкви, где они целовались, а также на самом праздновании с тортом в честь годовщины.

Анастасия Приходько с мужем в церкви. Фото: Instagram Анастасии Приходько

Анастасия Приходько со своим любимым на праздновании годовщины. Фото: Instagram Анастасии Приходько

"Сегодня мы празднуем 11 лет вместе…. Стальная свадьба! Сегодня была чрезвычайная служба в храме, которую провел для нас отец Иоанн. Именно тот", — написала в описании под фотографиями Анастасия Приходько.

Годовщина свадьбы Анастасии Приходько и ее супруга. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Анастасии Приходько

Фолловеры украинской певицы, увидевшие ее фотографии с любимым, не прошли мимо них и начали оставлять свои комментарии под постом Анастасии.

Поздравляю, любви, мира, здоровья ментального и физического! Радости вместе, исполнения мечт и оберега Бога и Вселенной

Поздравляем! Следующий праздник — под мирным небом Украины

Настюша, поздравляю вас, счастья, любви под мирным небом. Божьих вам благословений

Поздравляю Вашу семью! Желаю крепкого здоровья, любви и мирного неба над головой

Комментарии со страницы Анастасии Приходько. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Анастасии Приходько. Фото: скриншот из Instagram

Личная жизнь Анастасии Приходько

Украинская артистка Анастасия Приходько была замужем за абхазским бизнесменом Нури Кухилавой, которому в 2010 году родила дочь Нанну. В 2013 году пара развелась.

Анастасия Приходько с Нури Кухилавой и дочерью Нанной на обложке журнала. Фото: Viva

В том же году певица вышла замуж за Александра, с которым познакомилась еще в школе. В 2015 году Анастасия родила ему сына Гордея, а в 2021 году — мальчика по имени Лука.

Анастасия Приходько со своими детьми. Фото: Instagram Анастасия Приходько

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анастасия Приходько затравила дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении".

Ранее мы рассказывали, что заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько попала в ДТП.

Также мы сообщали, что украинская звезда Анастасия Приходько эмоционально обратилась к публике.