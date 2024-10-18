В Молдове появились плакаты с Анастасией Приходько и призывом против ЕС - фото, видео

Певица Анастасия Приходько. Фото:

Украинская певица Анастасия Приходько очутилась в центре скандала в Молдове. В столице страны Кишиневе появились афиши с фото артистки и призывом "Нет ЕС".

Подробностями инцидента поделилось издание The New York Times.

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Соответствующие плакаты с рекламой концерта украинской певицы стали распространяться по столице Молдовы в сентябре. В канун ее концерта, который должен был состояться 6 октября.

Афиши вызвали большое беспокойство молдавского правительства, ведь на них также был изображен лозунг на румынском "NU EC", который трактовали как "Нет ЕС". Плакаты появились прямо накануне важного политического события в Молдове, а именно референдума о вступлении в Европейский Союз.

Афиша концерта Анастасии Приходько в Молдавии. Фото: скриншот

Впрочем, по заверению начальника национальной полиции Молдовы Виорел Чернаутян, афиши не имеют ничего общего с артисткой, а являются "большой психологической операцией РФ" и попыткой пропагандистов взорвать национальное сознание в стране.

По словам Чернаутяна, к распространению плакатов может быть причастен молдавский пророссийский политик и беглый олигарх Илан Шор. Правоохранители уже установили связь между ним и организацией, распространявшей плакаты.

Представитель Анастасии Приходько, Кирилл Савченко, сообщил, что концерт в Кишиневе был запланирован, но был отменен. От дальнейших комментариев в команде певицы отказались.

Но интересно, что на официальном сайте Приходько до сих пор есть подобная афиша.

Афиша концерта Анастасии Приходько в Кишиневе. Фото: aprykhodko.com

В то же время, как пишет DFRLab, в российских Telegram-каналах начали появляться новости о том, что концерт Приходько отменили из-за ее позиции против вступления Украины в ЕС. Пропагандисты заявили, что певице и ее команде запретили въезд в Молдову.

Отметим, что Анастасия Приходько действительно публично выступала против присоединения к Европейскому Союзу.

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