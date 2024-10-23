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Эминем призвал американцев голосовать за Камалу Харрис на выборах в США

23 октября 2024 11:43
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Эминем поддержал Камалу Гаррис на президентских выборах в США
Рэпер Эминем. Фото: Reuters
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Рэпер Эминем поддержал кандидатуру Камалы Харрис накануне президентских выборов в США. Музыкант появился на митинге в поддержку кадидатки в Мичигане вместе с экс-президентом Америки Бараком Обамой.

Видео с выступления опубликовал канал MSNBC.

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Эминем поддержал Камалу Харрис

Рэпер присоединился к предвыборной кампании Харрис в Детройте. Этот город особенный для Эминема, ведь там он провел значительный период своего детства.

Музыкант со сцены призвал американцев отдать свой голос за Харрис, потому что она "поддерживает будущее страны".

"Я здесь сегодня по нескольким важным причинам. Как многие из вас знают, город Детройт и весь штат Мичиган много значат для меня, и перед этими выборами внимание приковано к нам больше, чем когда-либо, и я считаю, что важно использовать свой голос, поэтому я призываю всех прийти и проголосовать, пожалуйста. 

Я также считаю, что люди не должны бояться выражать свое мнение, и я не думаю, что кто-то хочет Америку, где люди боятся возмездия за то, что выскажут свое мнение. Я думаю, что вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, где эти и многие другие свободы будут защищены и поддержаны", — сказал Эминем.

После своей речи рэпер пригласил на сцену Барака Обаму. Бывший президент США неожиданно начал свою речь того, что зачитал строчки из хита рэпера "Lose Yourself".

Отметим, что Эминем поддерживал Барака Обаму во время его президентского срока, а затем действующего президента США Джо Байдена. В преддверии выборов 2020 года рэпер выпустил агитационный ролик с песней "Lose Yourself" с призывом: "Одна возможность... Голосуй!".

Кроме того, известно, что Эминем ярый противник второго кандидата на пост главы США Дональда Трампа. В октябре 2017 года Эминем прочитал почти пятиминутный рэп на церемонии награждения BET Awards, в котором высмеял 45-го президента США, который в то время завершал свой первый год в должности.

Напомним, певица Анастасия Приходько попала в скандал в Молдове из-за афишей с призывом против ЕС.

Ранее звезды "Квартала 95" потроллили Дональда Трампа из-за его предвыборных обещаний.

Камала Харрис зарубежные звезды Барак Обама выборы в США 2024 Эминем

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