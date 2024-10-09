Біллі Айліш знялась для глянцю Vogue

Американська співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/

Відома співачка Біллі Айліш прикрасила обкладинку популярного глянцю Vogue за листопад 2024 року. Зірка приміряла образ ділової леді.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Леді-бос Біллі Айліш

На одному з фото Біллі позує перед об'єктивом фотографа Мікаеля Янссона із білявим волоссям у костюмі молочного кольору від Gucci та сорочці і краватці від Bottega Veneta. Образ для зірки створила стиліст Ібом Камара. На співачці мінімум макіяжу, лише злегка підкреслені губи та брови.

Біллі Айліш знялась для Vogue. Фото: instagram.com/billieeilish/

На іншому знімку зірка виділяється серед чорних костюмів у вбранні від Burberry — гірчичному піджаку з та брюками в тон. Для цього Айліш перевтілилася у брюнетку.

Біллі Айліш у вбранні від Burberry. Фото: instagram.com/billieeilish/

Завершила осінню фотосесію Біллі в пальто у клітинку від Acne Studios під світло-коричневе пальто Gucci. Низ її верхнього одягу був прикрашений мідними блискітками.

Біллі Айліш в пальто Gucci. Фото: instagram.com/billieeilish/

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка втрапила у скандал через пісню російського гурту. А також зірка вразила апетитними формами.