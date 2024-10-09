Билли Айлиш снялась для глянца Vogue

Американская певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish/

Известная певица Билли Айлиш украсила обложку популярного глянца Vogue за ноябрь 2024 года. Звезда примеряла образ деловой леди.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На одном из фото Билли позирует перед объективом фотографа Микаэля Янссона с белокурыми волосами в костюме молочного цвета от Gucci и рубашке и галстуке от Bottega Veneta. Образ для звезды создала стилист Ибом Камара. На певице минимум макияжа, лишь слегка подчеркнуты губы и брови.

Билли Айлиш снялась для Vogue. Фото: instagram.com/billieeilish/

На другом снимке звезда выделяется среди черных костюмов в наряде от Burberry — горчичном пиджаке с брюками и брюками в тон. Для этого Айлиш превратилась в брюнетку.

Билли Айлиш в наряде от Burberry. Фото: instagram.com/billieeilish/

Завершила осеннюю фотосессию Билли в пальто в клетку от Acne Studios под светло-коричневое пальто Gucci. Низ ее верхней одежды был украшен медными блестками.

Билли Айлиш в пальто Gucci. Фото: instagram.com/billieeilish/

Напомним, ранее мы писали, что певица попала в скандал из-за песни российской группы. А также звезда поразила аппетитные формы.