Билли Айлиш снялась для глянца Vogue

Билли Айлиш украсила обложку Vogue — фото
Известная певица Билли Айлиш украсила обложку популярного глянца Vogue за ноябрь 2024 года. Звезда примеряла образ деловой леди.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Леди-босс Билли Айлиш
На одном из фото Билли позирует перед объективом фотографа Микаэля Янссона с белокурыми волосами в костюме молочного цвета от Gucci и рубашке и галстуке от Bottega Veneta. Образ для звезды создала стилист Ибом Камара. На певице минимум макияжа, лишь слегка подчеркнуты губы и брови.
На другом снимке звезда выделяется среди черных костюмов в наряде от Burberry — горчичном пиджаке с брюками и брюками в тон. Для этого Айлиш превратилась в брюнетку.
Завершила осеннюю фотосессию Билли в пальто в клетку от Acne Studios под светло-коричневое пальто Gucci. Низ ее верхней одежды был украшен медными блестками.
Напомним, ранее мы писали, что певица попала в скандал из-за песни российской группы. А также звезда поразила аппетитные формы.
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