Оля Цыбульская получила серьезную травму- фото

Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

С певицей Олей Цыбульской произошел неприятный инцидент. Звезда серьезно травмировалась прямо у себя дома.

Что именно произошло, певица рассказала в своем Instagram.

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Оля Цыбульская серьезно травмировалась

Певица утром вышла на связь с поклонниками и испугала фотографией с огромным синяком на руке.

Оля Цыбульская показала синяки. Фото: instagram.com/cybulskaya

Как рассказала Оля, она травмировалась прямо у себя дома. Боль была настолько сильной, что артистка даже не смогла заплакать.

"После появления утром этого и не только синяка на моем теле, я должна вам все рассказать. Самое страшное, что это произошло дома в пять утра. И я была в таком болевом шоке, что даже не могла плакать", — рассказала певица.

Певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

Исполнительница поделилась, что упала с лестницы в своем доме. Цыбульская получила гематомы по всему телу.

"Я в пять утра проснулась, потому что мне показалось, что тревога. Спускалась забирать сына с кровати в безопасное место, поскользнулась и со всей дури упала с лестницы. Спина синяя, руки синие, ср*ка синяя", — рассказала Оля.

Оля Цыбульская серьезно травмировалась. Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, лидер группы Coldplay провалился под сцену прямо во время концерта.

Также певица Билли Айлиш получила серьезную травму на концерте.