Соліст Coldplay Кріс Мартін провалився під сцену на концерті — відео

Кріс Мартін. Фото: instagram.com/coldplay

З лідером рок-гурту Coldplay Крісом Мартіном трапився конфуз просто під час концерту в Мельбурні, Австралія. Музикант провалився під сцену під час виступу.

Інцидент потрапив на відео, яке розлетілося в TikTok.

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Соліст колективу у перерві між піснями вирішив поспілкуватися із фанами.

Кріс висловлював свою промову та крокував сценою спиною назад. Обличчям співак був повернутий до глядацької зали, тож не дивився під ноги. Раптом Мартін провалився у відчинений люк на сцені.

На щастя, фронтмен Coldplay не постраждав. Музиканту пощастило, що під сценою перебували члени команди, які вчасно підхопили його під час падіння. У гіршому випадку Кріс міг вдаритися головою та спиною, що могло б призвести до серйозної травми.

З рештою, Мартін не розгубився та продовжив свій виступ.

"Це не було заплановано. Дякую, що спіймали мене", — промовив після падіння музикант.

Нагадаємо, аналогічна ситуація нещодавно трапилася з двома відомими співачками. Олівія Родріґо провалилася під сцену просто під час свого концерту.

Також Біллі Айліш гепнулася зі сходів під час виступу та отримала серйозну травму.