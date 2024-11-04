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Лідер Coldplay провалився під сцену під час концерту — відео

4 листопада 2024 14:10
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Соліст Coldplay Кріс Мартін провалився під сцену на концерті — відео
Кріс Мартін. Фото: instagram.com/coldplay
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

З лідером рок-гурту Coldplay Крісом Мартіном трапився конфуз просто під час концерту в Мельбурні, Австралія. Музикант провалився під сцену під час виступу.

Інцидент потрапив на відео, яке розлетілося в TikTok

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Соліст колективу у перерві між піснями вирішив поспілкуватися із фанами.

Кріс висловлював свою промову та крокував сценою спиною назад. Обличчям співак був повернутий до глядацької зали, тож не дивився під ноги. Раптом Мартін провалився у відчинений люк на сцені.

@entertainmenttonight

First Olivia Rodrigo and now Coldplay? 😭 Frontman Chris Martin fell through an open trapdoor on stage at the band's Melbourne show #coldplay #chrismartin #trapdoor

♬ original sound - Entertainment Tonight - Entertainment Tonight

На щастя, фронтмен Coldplay не постраждав. Музиканту пощастило, що під сценою перебували члени команди, які вчасно підхопили його під час падіння. У гіршому випадку Кріс міг вдаритися головою та спиною, що могло б призвести до серйозної травми.

З рештою, Мартін не розгубився та продовжив свій виступ.

 "Це не було заплановано. Дякую, що спіймали мене", — промовив після падіння музикант.

Нагадаємо, аналогічна ситуація нещодавно трапилася з двома відомими співачками. Олівія Родріґо провалилася під сцену просто під час свого концерту.

Також Біллі Айліш гепнулася зі сходів під час виступу та отримала серйозну травму.

концерт закордонні зірки Австралія інцидент конфуз

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