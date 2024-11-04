Солист Coldplay Крис Мартин провалился под сцену на концерте - видео

Крис Мартин. Фото: instagram.com/coldplay

С лидером рок-группы Coldplay Крисом Мартином случился конфуз прямо во время концерта в Мельбурне, Австралия. Музыкант провалился под сцену во время выступления.

Инцидент попал на видео, которое уже разлетелось в TikTok.

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Солист коллектива в перерыве между песнями решил пообщаться с фанами.

Крис выражал свою речь и шагал по сцене спиной назад. Лицом певец был повернут в зрительный зал, поэтому не смотрел под ноги. Неожиданно Мартин провалился в открытый люк на сцене.

К счастью, фронтмен Coldplay не пострадал. Музыканту повезло, что под сценой находились члены команды, вовремя подхватившие его во время падения. В худшем случае, Крис мог удариться головой и спиной, что могло привести к серьезной травме.

Впрочем, Мартин не растерялся и продолжил свое выступление.

"Это не было запланировано. Спасибо, что поймали меня", — произнес после падения музыкант.

Напомним, аналогичная ситуация недавно случилась с двумя известными певицами. Оливия Родриго провалилась под сцену прямо во время своего концерта.

Также Билли Айлиш шлепнулась с лестницы во время выступления и получила серьезную травму.