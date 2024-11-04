Солист Coldplay Крис Мартин провалился под сцену на концерте - видео

Лидер Coldplay провалился под сцену во время концерта — видео
С лидером рок-группы Coldplay Крисом Мартином случился конфуз прямо во время концерта в Мельбурне, Австралия. Музыкант провалился под сцену во время выступления.
Инцидент попал на видео, которое уже разлетелось в TikTok.
Кроме Мартин упал в яму во время концерта
Солист коллектива в перерыве между песнями решил пообщаться с фанами.
Крис выражал свою речь и шагал по сцене спиной назад. Лицом певец был повернут в зрительный зал, поэтому не смотрел под ноги. Неожиданно Мартин провалился в открытый люк на сцене.
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First Olivia Rodrigo и сейчас Coldplay? 😭 Frontman Chris Martin fell через Open trapdoor on stage at the band's Melbourne show #coldplay #chrismartin #trapdoor♬ original sound - Entertainment Tonight - Entertainment Tonight
К счастью, фронтмен Coldplay не пострадал. Музыканту повезло, что под сценой находились члены команды, вовремя подхватившие его во время падения. В худшем случае, Крис мог удариться головой и спиной, что могло привести к серьезной травме.
Впрочем, Мартин не растерялся и продолжил свое выступление.
"Это не было запланировано. Спасибо, что поймали меня", — произнес после падения музыкант.
Напомним, аналогичная ситуация недавно случилась с двумя известными певицами. Оливия Родриго провалилась под сцену прямо во время своего концерта.
Также Билли Айлиш шлепнулась с лестницы во время выступления и получила серьезную травму.
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