Працівники ТЦК забрали музикантів Ольги Цибульської — деталі

Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Ольга Цибульська повідомила, що скасовує концерт у Вараші, що на Рівненщині. Музикантів зірки забрали працівники ТЦК.

Співачка поділилася новиною в Instagram.

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Сьогодні, 16 листопада, Ольга Цибульська мала виступати у Вараші. Однак її музикантів мобілізували на в'їзді у місто. Артистка була вимушена скасувати концерт.

"За декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Ви, напевно, впізнаєте. Без мейкапу, без зачіски. Бо концерту сьогодні не буде. Хлопцям-музикантам, які мали сьогодні грати зі мною для вас концерт, вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Тому дякую вам за розуміння. Квитки можете повернути", — повідомила співачка.

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, артистка Оля Цибульська шокувала новиною про важку травму. Також зірка зізналась, чому знову набрала зайву вагу.