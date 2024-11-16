Работники ТЦК забрали музыкантов Ольги Цыбульской.

Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Ольга Цыбульская сообщила, что отменяет концерт в Вараше Ровенской области. Музыкантов звезды забрали работники ТЦК.

Певица поделилась новостью в Instagram.

Читайте также:

Цыбульская отменила концерт из-за ТЦК

Сегодня, 16 ноября, Ольга Цыбульская должна выступать в Вараше. Однако ее музыкантов мобилизовали на въезде в город. Артистка была вынуждена отменить концерт.

"За несколько часов до концерта стою на лестнице одного из ваших отелей. Вы наверняка узнаете. Без мейкапа, без прически. Потому что концерта сегодня не будет. Ребят-музыкантов, которые должны сегодня играть со мной для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам сама, но это, наверное, не то за чем вы пришли. Поэтому благодарю вас за понимание. Можете сдать свои билеты", — сказала звезда.

Певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, артистка Оля Цыбульская шокировала новостью о тяжелой травме. Также звезда призналась, почему снова набрала лишний вес.