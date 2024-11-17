Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow В ТЦК прокомментировали мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской arrow

В ТЦК прокомментировали мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской

17 ноября 2024 14:52
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Скандал с ТЦК — в пресс-службе объяснили мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской
Певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Задержание и мобилизация музыкантов украинской певицы Ольги Цыбульской в Ровенской области были в соответствии с требованиями законодательства. Несколько мужчин нарушили правила военного учета.

Об этом заявили в пресс-службе Ровенского областного ТЦК и СП.

Читайте также:

ТЦК о мобилизации артистов Цыбульской

В пресс-службе сообщили, что участники группы Ольги Цыбульской являются мужчинами мобилизационного возраста, которые были задержаны во время проверки документов представителями Национальной полиции Украины.

Музыкантов доставили в Варашский ТЦК и СП в связи с тем, что один из них находился в розыске за нарушение и уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой артист не состоял на учете ни в одном из ТЦК и СП Украины. В ТЦК подчеркнули, что они были задержаны в соответствии с нормами законодательства.

В пресс-службе также добавили, что два музыканта сейчас проходят ВЛК и будут направлены для дальнейшего прохождения базовой общей военной подготовки.

В ТЦК прокомментировали мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской - фото 1
Публикация Ровенского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот Facebook

Напомним, артистка Оля Цыбульская шокировала новостью о тяжелой травме. Также звезда призналась, почему снова набрала лишний вес.

скандал Ольга Цибульская украинские звезды мобилизация ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:52 В ТЦК прокомментировали мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской

Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

14:48 Селезнев высказался о критике фанатов Днепра за работу в Днепре-1

14:47 В Одессе начали подвоз питьевой воды — перечень адресов

14:46 Осень еще побалует — прогноз погоды в Харькове завтра

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Работа без высшего образования — кому платят 120 тыс. грн

14:29 Квартиру киевлянина разрушили обломки дрона — рассказ мужчины

14:28 Снос самостроя на макаронной фабрике во Львове — решение суда

14:22 Дом затрясся — киевлянка рассказала об атаке на столицу

14:04 Стало известно, как будут работать городские школы завтра

14:52 В ТЦК прокомментировали мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской

14:48 Селезнев высказался о критике фанатов Днепра за работу в Днепре-1

14:47 В Одессе начали подвоз питьевой воды — перечень адресов

14:46 Осень еще побалует — прогноз погоды в Харькове завтра

14:30 Работа без высшего образования — кому платят 120 тыс. грн

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:29 Квартиру киевлянина разрушили обломки дрона — рассказ мужчины

14:28 Снос самостроя на макаронной фабрике во Львове — решение суда

14:22 Дом затрясся — киевлянка рассказала об атаке на столицу

14:04 Стало известно, как будут работать городские школы завтра

13:57 Зеленский назвал, сколько целей сбили пилоты F-16 над Украиной

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке