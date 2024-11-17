Скандал с ТЦК — в пресс-службе объяснили мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской

В ТЦК прокомментировали мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской
Задержание и мобилизация музыкантов украинской певицы Ольги Цыбульской в Ровенской области были в соответствии с требованиями законодательства. Несколько мужчин нарушили правила военного учета.
Об этом заявили в пресс-службе Ровенского областного ТЦК и СП.
ТЦК о мобилизации артистов Цыбульской
В пресс-службе сообщили, что участники группы Ольги Цыбульской являются мужчинами мобилизационного возраста, которые были задержаны во время проверки документов представителями Национальной полиции Украины.
Музыкантов доставили в Варашский ТЦК и СП в связи с тем, что один из них находился в розыске за нарушение и уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой артист не состоял на учете ни в одном из ТЦК и СП Украины. В ТЦК подчеркнули, что они были задержаны в соответствии с нормами законодательства.
В пресс-службе также добавили, что два музыканта сейчас проходят ВЛК и будут направлены для дальнейшего прохождения базовой общей военной подготовки.
Напомним, артистка Оля Цыбульская шокировала новостью о тяжелой травме. Также звезда призналась, почему снова набрала лишний вес.
Читайте Новини.LIVE!