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Как звезды получают бронь от мобилизации — признание актера

21 ноября 2024 16:28
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Как украинский актер сумел получить бронь от мобилизации
Артур Логай. Фото: Instagram.com/logai.arthur
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Известный украинский актер Артур Логай рассказал, что имеет бронь от мобилизации благодаря работе в театре. Однако артист не считает, что его профессия делает его особенным или важнее других. Он откровенно признался, что готов пойти на службу, если придет его черед.

Об этом он заявил в интервью Oboz.ua.

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Сейчас Логай сосредоточен на том, чтобы приносить пользу армии в тылу. Актер считает, что каждый гражданин должен вносить свой вклад в победу: либо помогать военным, либо присоединяться к рядам защитников.

"У меня есть бронь от театра. Но если получу повестку, то значит, мое время пришло. Творческие люди не являются какими-то особенными, и я не важнее других. Сейчас делаю все, что могу, для армии. Если не смогу здесь, то буду там", — поделился Логай.

Как звезды получают бронь от мобилизации — признание актера - фото 1
Актер готов пойти служить при необходимости. Фото: Instagram.com/logai.arthur

Интересно, что актер ранее проходил военные тактические учения, где овладевал ведением боя в городских условиях. Однако с тех пор прошло немало времени, и приобретенные навыки нуждаются в обновлении.

"Вероятно, это произойдет после того, как закончу работу в нынешних кинопроектах. Предварительно запланировал себе эти мероприятия на зиму. Пока у меня есть бронь, могу готовиться. Я молодой, быстро бегаю и довольно вынослив, поэтому мое место будет в Десантно-штурмовых войсках — по крайней мере, мне так кажется", — поделился своими мыслями артист.

Логай также честно признал, что его огорчают определенные внутренние проблемы в стране, в частности, коррупция и несогласованность в военно-политическом руководстве. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на все сложности, пытается вносить свой вклад и верит в общую победу.

Ранее мы писали о том, что мужчина известной актрисы уехал за границу во время войны.

Также мы сообщали, что в ТЦК прокомментировали мобилизацию музыкантов Ольги Цыбульской.

знаменитости актеры мобилизация бронирование звезды

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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