Блогер Макс Узол отримав повістку від ТЦК - деталі, фото

Макс Узол. Фото: instagram.com/max_uzol

Телеведучий та блогер Макс Узол отримав повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Ведучий тревел-шоу "Узол і Манько" вже вирушив на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це Узол повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Макс Узол отримав повістку і вирушив на ВЛК

У своєму блогу 37-рінчий ведучий показав фото повістки, яка забов'язує його з'явитися у військкоматі міста Гребінка на Полтавщині.

"На 1000-й день (повномасштабної війни — Ред.) отримав повістку", — написав Узол.

Макс Узол показав повістку. Фото: instagram.com/max_uzol

Ведучий вирішив не гаяти час та одразу вирушив до установи, а пізніше показався на проходженні військово-лікарської комісії (ВЛК).

"І одразу на ВЛК. Ну ж, погнали в цей заплив", — прокоментував Узол.

Макс Узол на проходженні ВЛК. Фото: Фото: instagram.com/max_uzol

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк, який служить в ЗСУ, відмовився від престижної нагороди через росіянку.

Також співачка Олександра Заріцька розповіла, як змінилися українці за 1000 днів повномасштбної війни.