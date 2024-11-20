Блогер Макс Узол отримав повістку від ТЦК - деталі, фото

Відомий український телеведучий отримав повістку
Телеведучий та блогер Макс Узол отримав повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Ведучий тревел-шоу "Узол і Манько" вже вирушив на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Про це Узол повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Макс Узол отримав повістку і вирушив на ВЛК
У своєму блогу 37-рінчий ведучий показав фото повістки, яка забов'язує його з'явитися у військкоматі міста Гребінка на Полтавщині.
"На 1000-й день (повномасштабної війни — Ред.) отримав повістку", — написав Узол.
Ведучий вирішив не гаяти час та одразу вирушив до установи, а пізніше показався на проходженні військово-лікарської комісії (ВЛК).
"І одразу на ВЛК. Ну ж, погнали в цей заплив", — прокоментував Узол.
Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк, який служить в ЗСУ, відмовився від престижної нагороди через росіянку.
Також співачка Олександра Заріцька розповіла, як змінилися українці за 1000 днів повномасштбної війни.
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