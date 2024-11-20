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Чоловік не взяв повістку та заперечив провину — вирок суду

20 листопада 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловіка з Чернігівщини судили за відмову отримати повістку
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Чернігівській області чоловік відмовився від отримання повістки, чим ухилився від мобілізації. Внаслідок цього суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому хотіли вручити повістку, однак він відмовився від неї.

Під час судового засідання він заперечив свою провину.

"Одразу після проходження комісії в приміщенні ТЦК йому дівчина-працівниця ТЦК намагалася вручити повістку. При цьому повідомила, щоб він наступного дня з`явився з речами. Він не знав, що саме була за повістка, але зрозумів, що це було бойове розпорядження для направлення його до військової частини. Він відмовився отримувати повістку, оскільки вважає, що мобілізація в Україні не загальна, а часткова. Служити та воювати він не бажає. Наступного дня з цих же причин до ТЦК він не прийшов. Провину не визнає, оскільки вважає, що відсутні підстави для його мобілізації", — йдеться у вироку суду.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дрогобичі чоловік відмовився підписувати повістку, видану ТЦК. Суд виніс рішення щодо його покарання.

Також на Львівщині чоловік тричі звертався до ТЦК із проханням надати відстрочку від мобілізації, але не отримав відповіді. У результаті він вирішив оскаржити це в суді.

суд Чернігівська область мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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