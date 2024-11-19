Мобілізація в Україні — багатодітний чоловік ухилився від призову і отримав вирок суду

Суддя слухає справу. Ілюстративне фото: Freepick

У Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд обрав йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що у березні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби.

У червні, наступного дня після того, як його старшій дочці виповнилося 18 років, дільничний відвіз його до військкомату. Там йому видали бойову повістку з вимогою зʼявитися наступного дня, але він відмовився її підписувати. Чоловік пояснив на суді, що боїться загинути, та визнав провину.

Чоловік також повідомив, що проживає окремо, сплачує аліменти на трьох дітей та офіційно не оформлював відстрочку.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, засудив чоловіка до двох років іспитового терміну за ухилення від мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області чоловік тричі просив відстрочку від мобілізації, однак не отримав відповіді від територіального центру комплектування. Внаслідок цього він подав позов до суду.

А на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він пояснив свій вчинок віком та станом здоров’я.