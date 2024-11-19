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Отец троих детей отказался от мобилизации — суд его наказал

19 ноября 2024 23:25
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация в Украине – многодетный мужчина уклонился от призыва и получил приговор суда
Судья слушает дело. Иллюстративное фото: Freepick
Виктория Козырь - редактор

В Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Суд избрал ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в марте 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), признавшую его годным к службе.

В июне, на следующий день после того, как его старшей дочери исполнилось 18 лет, участковый отвез его в военкомат. Там ему выдали боевую повестку с требованием явиться на следующий день, но он отказался подписывать. Мужчина объяснил на суде, что боится погибнуть, и признал вину.

Мужчина также сообщил, что проживает отдельно, платит алименты на троих детей и официально не оформлял отсрочку.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил мужчину к двум годам испытательного срока за уклонение от мобилизации.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина трижды просил отсрочку от мобилизации, однако не получил ответа от территориального центра комплектования. В результате он подал иск в суд.

А в Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Он объяснил свой поступок состоянием здоровья.

суд Львовская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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