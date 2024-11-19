На Львівщині ТЦК ігнорував заяви чоловіка про відстрочку — що вирішив суд

Перевірка документів у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львівській області чоловік тричі просив відстрочку від мобілізації, однак не отримав відповіді від територіального центру комплектування. Внаслідок цього він подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Багатодітний чоловік, який має другу групу інвалідності, подав три заяви про відстрочку від мобілізації з травня 2023 року до лютого 2024 року, прикріпивши необхідні документи.

Свою останню заяву він подав наприкінці лютого 2024 року, і, за даними трекінгу, ТЦК отримав її на початку березня. Проте відповіді чоловік так і не отримав.

Що вирішив суд

Львівський окружний адміністративний суд визнав бездіяльність ТЦК протиправною. Там наголосили, що така поведінка порушує права позивача на розгляд його заяви.

У результаті ТЦК зобов’язали розглянути заяву чоловіка про відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він пояснив свій вчинок віком та станом здоров’я.

Також у Сумах чоловік не реагував на повістки та не оновив свої дані в ТЦК. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років ув’язнення.