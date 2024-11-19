На Львовщине ТЦК игнорировал заявления мужчины об отсрочке — что решил суд

ТЦК игнорировал мужчину, который просил отсрочку — что решил суд
Во Львовской области мужчина трижды просил отсрочку от мобилизации, однако не получил ответа от территориального центра комплектования. В результате этого он подал иск в суд.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Многодетный мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, подал три заявления об отсрочке от мобилизации с мая 2023 года до февраля 2024 года, прикрепив необходимые документы.
Свое последнее заявление он подал в конце февраля 2024 года, и, по данным трекинга, ТЦК получил его в начале марта. Однако ответа мужчина так и не получил.
Что решил суд
Львовский окружной административный суд признал бездействие ТЦК противоправной. Там отметили, что такое поведение нарушает права истца на рассмотрение его заявления.
В результате ТЦК обязали рассмотреть заявление мужчины об отсрочке от мобилизации.
Напомним, в Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он объяснил свой поступок возрастом и состоянием здоровья.
Также в Сумах мужчина не реагировал на повестки и не обновил свои данные в ТЦК. Суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения.
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