На Львовщине ТЦК игнорировал заявления мужчины об отсрочке — что решил суд

Проверка документов в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Во Львовской области мужчина трижды просил отсрочку от мобилизации, однако не получил ответа от территориального центра комплектования. В результате этого он подал иск в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Многодетный мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, подал три заявления об отсрочке от мобилизации с мая 2023 года до февраля 2024 года, прикрепив необходимые документы.

Свое последнее заявление он подал в конце февраля 2024 года, и, по данным трекинга, ТЦК получил его в начале марта. Однако ответа мужчина так и не получил.

Что решил суд

Львовский окружной административный суд признал бездействие ТЦК противоправной. Там отметили, что такое поведение нарушает права истца на рассмотрение его заявления.

В результате ТЦК обязали рассмотреть заявление мужчины об отсрочке от мобилизации.

Напомним, в Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он объяснил свой поступок возрастом и состоянием здоровья.

Также в Сумах мужчина не реагировал на повестки и не обновил свои данные в ТЦК. Суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения.