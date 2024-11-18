Військовозобов'язаний забув, якого дня йому потрібно прийти до ТЦК — рішення суду

Оформлення документів у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Уродженець Тернопільщини не з'явився до ТЦК за повісткою, оскільки забув дату. Суд визнав чоловіка винним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Кременецького районного суду Тернопільської області йдеться про те, що 16 травня 2024 року обвинувачений, будучи придатним до служби згідно із довідкою ВЛК, особисто отримав повістку.

У документі зазначалося, що військовозобов'язаний повинний прибути наступного дня до ТЦК у відповідний час для відправки на службу у ЗСУ. Чоловік не з'явився без поважних причин.

У суді обвинувачений свою вину повністю визнав та пояснив, що не з’явився за повісткою, бо не пам’ятав, на яку дату його викликали. Вкінці жовтня 2024 року він з'явився в ТЦК та виявив бажання служити. Наразі чоловік чекає наступного виклику для відправки у військову частину.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. На підставі статті 75 КК України обвинуваченого звільнили від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, що у Полтавській області служитель церкви Євангельських християн-баптистів відмовився від отримання повістки. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали про те, що у Звенигороді чоловік зливав у Telegram-канал місця, де військовослужбовці ТЦК роздавати повістки. За це суд його покарав.