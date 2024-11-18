Военнообязанный забыл, в какой день ему нужно прийти в ТЦК — решение суда

Оформление документов в ТЦК Фото иллюстративное: УНИАН

Уроженец Тернопольщины не явился в ТЦК за повесткой, поскольку забыл дату. Суд признал мужчину виновным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области говорится о том, что 16 мая 2024 года обвиняемый, будучи годным к службе согласно справке ВВК, лично получил повестку.

В документе отмечалось, что военнообязанный должен прибыть на следующий день в ТЦК в соответствующее время для отправки на службу в ВСУ. Мужчина не явился без уважительных причин.

В суде обвиняемый свою вину полностью признал и пояснил, что не явился по повестке, потому что не помнил, на какую дату его вызвали. В конце октября 2024 года он появился в ТЦК и изъявил желание служить. Сейчас мужчина ждет следующего вызова для отправки в воинскую часть.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. На основании статьи 75 УК Украины обвиняемого освободили от отбывания основного наказания с испытанием с испытательным сроком на один год.

Напомним, что в Полтавской области служитель церкви Евангельских христиан-баптистов отказался от получения повестки. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Также мы писали о том, что в Звенигороде мужчина сливал в Telegram-канал места, где военнослужащие ТЦК раздавали повестки. За это суд его наказал.