Мужчину с Черниговщины судили за отказ получить повестку

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

В Черниговской области мужчина отказался от получения повестки, чем уклонился от мобилизации. В результате суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Ему хотели вручить повестку, однако он отказался от нее.

Во время судебного заседания он отрицал свою вину.

"Сразу после прохождения комиссии в помещении ТЦК ему девушка-работник ТЦК пыталась вручить повестку. При этом сообщила, чтобы он на следующий день появился с вещами. Он не знал, что именно была за повестка, но понял, что это было боевое распоряжение для направления его в воинскую часть. Он отказался получать повестку, поскольку считает, что мобилизация в Украине не общая, а частичная. Служить и воевать он не желает. На следующий день по этим же причинам в ТЦК он не пришел. Вину не признает, поскольку считает, что отсутствуют основания для его мобилизации", — говорится в приговоре суда.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации). Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Дрогобыче мужчина отказался подписывать повестку, выданную ТЦК. Суд вынес решение о его наказании.

Также во Львовской области мужчина трижды обращался в ТЦК с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации, но не получил ответа. В результате он решил обжаловать это в суде.