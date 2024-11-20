Блогер Макс Узол получил повестку от ТЦК — детали, фото

Макс Узол. Фото: instagram.com/max_uzol

Телеведущий и блогер Макс Узол получил повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Ведущий тревел-шоу "Узол и Манько" уже отправился на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом Узол сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Макс Узол получил повестку и отправился на ВВК

В своем блоге 37-летний ведущий показал фото повестки, обязывающей его появиться в военкомате города Гребенка Полтавской области.

"На 1000-й день (полномасштабной войны. — Ред.) получил повестку", — написал Узол.

Макс Узол показал повестку. Фото: instagram.com/max_uzol

Ведущий решил не тратить попусту время и сразу отправился в учреждение, а позже показался на прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК).

"И сразу на ВВК. Ну, погнали в этот заплыв", — прокомментировал Узол.

Макс Узол на прохождении ВВК. Фото: Фото: instagram.com/max_uzol

Напомним, ранее служащий в ВСУ Андрей Хливнюк отказался от престижной награды из-за россиянки.

Также певица Александра Зарицкая рассказала, как изменились украинцы за 1000 дней полномасштабной войны.