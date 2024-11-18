Андрій Хливнюк відмовився від престижної премії через Навальну - деталі

Хливнюк відмовився від престижної премії через росіянку
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк був номінований на престижну міжнародну премію імені Сергія Магнітського. Однак співак відмовився від нагороди.
Про це артист заявив на своїй сторінці в Facebook.
Чому Хливнюк відмовився від премії Магнітського
Щорічно премію вручають за особливі досягнення у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі.
Окрім Хливнюка серед цьогорічних лауреатів опинилася і дружина покійного російського опозиціонера Олексія Навального — Юлія Навальна. Саме через кандидатуру росіянки український артист відмовився отримувати свою нагороду.
Хливнюк подякував організаторам премії за відзнаку, але зауважив, що не хоче отримувати нагороди поки інші лауреати "не впевнені" у наданні допомоги Україні.
"Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначити мою, порівняно з іншими людьми і фондами, не значну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність Української держави — дякую!
Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами і рядовий сил оборони України (загін ударних БпЛА патрульної поліції Херсону) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії", — написав Хливнюк.
Зазначимо, премію імені Сергій Магнітського заснували 2015 року у шості роковини смерті російського юриста. 2009 року його заарештували за нібито несплату податків. Однак пізніше стало відомо, що справу сфабрикували через викриття Магнітським податкової схеми російських чиновників та силовіків з фіктивного повернення податків на суму 5,4 млрд рублів.
Раніше українці зірвали виступ Навальної на саміті в Лісабоні.
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