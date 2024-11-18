Андрій Хливнюк відмовився від престижної премії через Навальну - деталі

Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк був номінований на престижну міжнародну премію імені Сергія Магнітського. Однак співак відмовився від нагороди.

Про це артист заявив на своїй сторінці в Facebook.

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Щорічно премію вручають за особливі досягнення у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі.

Окрім Хливнюка серед цьогорічних лауреатів опинилася і дружина покійного російського опозиціонера Олексія Навального — Юлія Навальна. Саме через кандидатуру росіянки український артист відмовився отримувати свою нагороду.

Хливнюк подякував організаторам премії за відзнаку, але зауважив, що не хоче отримувати нагороди поки інші лауреати "не впевнені" у наданні допомоги Україні.

"Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначити мою, порівняно з іншими людьми і фондами, не значну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність Української держави — дякую!

Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами і рядовий сил оборони України (загін ударних БпЛА патрульної поліції Херсону) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії", — написав Хливнюк.

Зазначимо, премію імені Сергій Магнітського заснували 2015 року у шості роковини смерті російського юриста. 2009 року його заарештували за нібито несплату податків. Однак пізніше стало відомо, що справу сфабрикували через викриття Магнітським податкової схеми російських чиновників та силовіків з фіктивного повернення податків на суму 5,4 млрд рублів.

Раніше українці зірвали виступ Навальної на саміті в Лісабоні.

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