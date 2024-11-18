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Хливнюк отказался от престижной премии из-за россиянки

18 ноября 2024 16:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Андрей Хливнюк отказался от престижной премии из-за Навальной — детали
Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк был номинирован на престижную международную премию имени Сергея Магнитского. Однако певец отказался от награды.

Об этом артист заявил на своей странице в Facebook.

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Почему Хливнюк отказался от премии Магнитского

Ежегодно премию вручают за особые достижения в сфере журналистских расследований и защиты прав человека по всему миру.

Кроме Хливнюка среди лауреатов этого года оказалась и жена покойного российского оппозиционера Алексея Навального — Юлия Навальная. Именно из-за кандидатуры россиянки украинский артист отказался получать свою награду.

Хлывнюк поблагодарил организаторов премии за отличие, но заметил, что не хочет получать награду пока другие лауреаты "не уверены" в оказании помощи Украине.

"Искренне благодарю всех учредителей и жюри влиятельной международной премии имени Магнитского в Лондоне. Вы заметили и отметили мою, по сравнению с другими людьми и фондами, не значительную часть вклада в гонку за свободу слова и фундаментальные права человека, в рамках борьбы за независимость Украинского государства — спасибо!

Впрочем, как отец двоих детей, живущих под ракетными ударами и рядовой сил обороны Украины (отряд ударных БпЛА патрульной полиции Херсона) я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые "не уверены" в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии", — написал Хлывнюк.

Отметим, премию имени Сергей Магнитского учредили в 2015 году в шестой годовщине смерти российского юриста. В 2009 году его арестовали за якобы неуплату налогов. Однако позже стало известно, что дело сфабриковали из-за разоблачения Магнитским налоговой схемы российских чиновников и силовиков по фиктивному возврату налогов на сумму 5,4 млрд рублей.

Ранее украинцы сорвали выступление Навальной на саммите в Лиссабоне.

Также мы писали, кто станет новым ведущим нынешней премии "Оскар".

премия Алексей Навальный Андрей Хлывнюк Бумбокс война в Украине

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