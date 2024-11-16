Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Стало відомо, хто буде ведучим на премії Оскар-2025 arrow

Стало відомо, хто буде ведучим на премії Оскар-2025

16 листопада 2024 06:00
Світлана Заболотна - Редактор
Хто стане ведучим премії Оскар-2025 — відео
Американський комік і телеведучий Конан О'Браєн. Фото: instagram/teamcoco
Світлана Заболотна - Редактор

Наступного року ведучим найпопулярнішої премії Оскар стане американський комік і телеведучий Конан О'Браєн. Він замінить Джиммі Кіммела, який 4 сезони поспіль веселив глядачів з усього світу. 

Про це повідомила Американська академія кіномистецтва.

Читайте також:

Ведучим Оскар-2025 стане Конан ОʼБраєн

Американська академія кіновиробництва виклала жартівливе відео, на якому Конан О'Браєн тримає статуетку і дякує за перемогу. Однак, "Оскар" забирають і повідомляють, що він буде лише ведучим заходу.

"Він — ідеальна людина, щоб очолити наше всесвітнє свято кіно завдяки своєму блискучому гумору, любові до фільмів і досвіду роботи в прямому ефірі. Його дивовижна здатність спілкуватися з аудиторією обʼєднає глядачів", — сказав гендиректор Американської академії Білл Крамер.

Він відомий завдяки своєму шоу "Пізня ніч із Конаном О'Браєном", а також був сценаристом мультсеріалу "Сімпсони".

Премія Оскар-2024 відбудеться на 2 березня 2025 року, а номінантів оголосять вже незабаром — 17 січня.

Нагадаємо, який фільм Україна відправила на Оскар-2025. Також ми розповідали, на яку обкладинку потрапив оскароносний режисер Мстислав Чернов.

Оскар кіно премія закордонні зірки телеведучі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:11 Як робота після пенсії впливає на розмір виплат в Україні

06:01 Ощадбанк виплачує компенсацію за деякі товари — що в списку

05:59 Гривня подешевшала щодо долара та євро — курс валют на сьогодні

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

05:34 Мобілізація жінок — кого можуть оштрафувати за неоновлені дані

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

05:05 Тепла погода, але не всюди — прогноз синоптиків на сьогодні

04:36 Окупанти РФ нанесли удар по Києву — які наслідки атаки

04:30 У ЗМІ побільшало негативу щодо мобілізації — ось в чому причина

03:31 У Києві повітряна тривога і працює ППО — що летить на столицю

03:26 "Азов" запрошує на роботу майстрів дронів — які вимоги

06:11 Як робота після пенсії впливає на розмір виплат в Україні

06:01 Ощадбанк виплачує компенсацію за деякі товари — що в списку

05:59 Гривня подешевшала щодо долара та євро — курс валют на сьогодні

05:34 Мобілізація жінок — кого можуть оштрафувати за неоновлені дані

05:05 Тепла погода, але не всюди — прогноз синоптиків на сьогодні

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

04:36 Окупанти РФ нанесли удар по Києву — які наслідки атаки

04:30 У ЗМІ побільшало негативу щодо мобілізації — ось в чому причина

03:31 У Києві повітряна тривога і працює ППО — що летить на столицю

03:26 "Азов" запрошує на роботу майстрів дронів — які вимоги

03:09 Біткоїн може коштувати 500 000 доларів — все залежить від Трампа

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

14 листопада 2024

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд