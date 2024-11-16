Хто стане ведучим премії Оскар-2025 — відео

Стало відомо, хто буде ведучим на премії Оскар-2025
Наступного року ведучим найпопулярнішої премії Оскар стане американський комік і телеведучий Конан О'Браєн. Він замінить Джиммі Кіммела, який 4 сезони поспіль веселив глядачів з усього світу.
Про це повідомила Американська академія кіномистецтва.
Ведучим Оскар-2025 стане Конан ОʼБраєн
Американська академія кіновиробництва виклала жартівливе відео, на якому Конан О'Браєн тримає статуетку і дякує за перемогу. Однак, "Оскар" забирають і повідомляють, що він буде лише ведучим заходу.
"Він — ідеальна людина, щоб очолити наше всесвітнє свято кіно завдяки своєму блискучому гумору, любові до фільмів і досвіду роботи в прямому ефірі. Його дивовижна здатність спілкуватися з аудиторією обʼєднає глядачів", — сказав гендиректор Американської академії Білл Крамер.
Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!— The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024
Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq
Він відомий завдяки своєму шоу "Пізня ніч із Конаном О'Браєном", а також був сценаристом мультсеріалу "Сімпсони".
Премія Оскар-2024 відбудеться на 2 березня 2025 року, а номінантів оголосять вже незабаром — 17 січня.
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