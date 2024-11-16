Кто станет ведущим премии Оскар-2025.

Стало известно, кто будет ведущим на премии Оскар-2025
В следующем году ведущим самой популярной премии Оскар станет американский комик и телеведущий Конан О'Брайен. Он заменит Джимми Киммела, который 4 сезона веселил зрителей со всего мира.
Об этом сообщила Американская академия киноискусства.
Ведущим Оскар-2025 станет Конан ОʼБрайен
Американская академия кинопроизводства выложила комедийное видео, на котором Конан О'Брайен держит статуэтку и благодарит за победу. Однако "Оскар" забирают и сообщают, что он будет только ведущим мероприятия.
"Он — идеальный человек, чтобы возглавить наш всемирный праздник кино благодаря своему блестящему юмору, любви к фильмам и опыту работы в прямом эфире. Его удивительная способность общаться с аудиторией объединит зрителей", — сказал гендиректор Американской академии Билл Крамер.
Конан О'Бриан является официальным 97-м Oscars host!— The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024
Пляж в круглый день в Hollywood на Sunday, March 2nd на 7e/4p, LIVE на @ABCNetwork ! #Oscars @ TeamCoco @ ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq
Он известен благодаря своему шоу "Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном", а также был сценаристом мультсериала "Симпсоны".
Премия Оскар-2024 состоится 2 марта 2025 года, а номинантов объявят уже в скором времени — 17 января.
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