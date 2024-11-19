Kazka розповіла про те, як українців змінила війна

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька пригадала перші дні війни. Зірка порозмірковувала, як змінились українці за 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії.

Про це вона написала у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка показала шанувальникам відео, записане на третій день війни. Дівчина показалася перед камерою заплаканою та розгубленою. Вона зізналась, що ніколи б не могла подумати про те, що у сучасному світі можлива така кровопролитна війна. Заріцька зверталась до росіян та просила їх не відправляти своїх рідних вбивати українців.

Виконавиця підкреслила, що зараз від тих наляканих українців на початку війни не залишилось і сліду. На думку Заріцької, ми тримаємось разом та намагаємось цінувати кожен день навіть у таких страшних умовах.

"Сьогодні ми вже не показуємо наших сліз на загал, ми показуємо приклад один одному нашої загартованої стійкості, допомагаємо один одному і мріємо про майбутнє, ми його бачимо. Ми навчилися бачити красу і радість в реальності, в якій живемо", — написала співачка.

Зірка вірить у нашу перемогу та попри постійні атаки ворога намагається жити далі і розвиватись.

"Ми всі стараємось розвиватись і вдосконалюватись. Ніхто не знає коли настане спокій і кінець війни. Але ми знаємо точно, що ми це подолаємо. І я буду продовжувати вірити і подавати приклад віри", — додала вона.

Публікація Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Раніше Олександра Заріцька розповіла про результати свого схуднення. Також співачка похизувалася фігурою під час свого відпочинку в Ісландії.