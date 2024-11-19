Kazka рассказала о том, как украинцев изменила война

KAZKA рассказала, как изменили украинцев тысяча дней войны
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая вспомнила первые дни войны. Звезда поразмышляла, как изменились украинцы за 1000 дней полномасштабного вторжения России.
Об этом она написала в Stories на своей странице в Instagram.
Kazka о войне в Украине
Звезда показала поклонникам видео, записанное на третий день войны. Девушка показалась перед камерой заплаканной и растерянной. Она призналась, что никогда не могла бы подумать о том, что в современном мире возможна такая кровопролитная война. Зарицкая обращалась к россиянам и просила их не отправлять своих родных убивать украинцев.
Исполнительница подчеркнула, что сейчас от напуганных украинцев в начале войны не осталось и следа. По мнению Зарицкой, мы держимся вместе и стараемся ценить каждый день даже в таких страшных условиях.
"Сегодня мы уже не показываем наших слез в целом, мы показываем пример друг другу нашей закаленной стойкости, помогаем друг другу и мечтаем о будущем, мы его видим. Мы научились видеть красоту и радость в реальности, в которой живем", — написала певица.
Звезда верит в нашу победу и, несмотря на постоянные атаки врага, пытается жить дальше и развиваться.
"Мы все стараемся развиваться и совершенствоваться. Никто не знает, когда наступит покой и конец войны. Но мы знаем точно, что мы это преодолеем. И я буду продолжать верить и подавать пример веры", — добавила она.
Ранее Александра Зарицкая рассказала о результатах своего похудения. Также певица похвасталась фигурой во время своего отдыха в Исландии.
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