Kazka рассказала о том, как украинцев изменила война

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая вспомнила первые дни войны. Звезда поразмышляла, как изменились украинцы за 1000 дней полномасштабного вторжения России.

Об этом она написала в Stories на своей странице в Instagram.

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Kazka о войне в Украине

Звезда показала поклонникам видео, записанное на третий день войны. Девушка показалась перед камерой заплаканной и растерянной. Она призналась, что никогда не могла бы подумать о том, что в современном мире возможна такая кровопролитная война. Зарицкая обращалась к россиянам и просила их не отправлять своих родных убивать украинцев.

Исполнительница подчеркнула, что сейчас от напуганных украинцев в начале войны не осталось и следа. По мнению Зарицкой, мы держимся вместе и стараемся ценить каждый день даже в таких страшных условиях.

"Сегодня мы уже не показываем наших слез в целом, мы показываем пример друг другу нашей закаленной стойкости, помогаем друг другу и мечтаем о будущем, мы его видим. Мы научились видеть красоту и радость в реальности, в которой живем", — написала певица.

Звезда верит в нашу победу и, несмотря на постоянные атаки врага, пытается жить дальше и развиваться.

"Мы все стараемся развиваться и совершенствоваться. Никто не знает, когда наступит покой и конец войны. Но мы знаем точно, что мы это преодолеем. И я буду продолжать верить и подавать пример веры", — добавила она.

Публикация Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Ранее Александра Зарицкая рассказала о результатах своего похудения. Также певица похвасталась фигурой во время своего отдыха в Исландии.