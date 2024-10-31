Олександра Заріцька помітно схудла — в чому секрет

Співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька похизувалася новою фігурою. Співачка схудла на 10 кілограмів.

Відео зі спортзалу артистка опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Тренер зірки показав вправи співачки у залі та розповів про те, що завдяки регулярним заняттям їй вдалося позбутися 10 кілограмів. Він додав, що Заріцька не збирається зупинятися на досягнутому результаті та вони разом поставили нові цілі для неї.

На опублікованому відео співачка у чорному обтислому костюмі займається з гантелями, виконує випади та працює на різних тренажерах.

"А в когось мінус 10 кілограмів, до речі", — написав фахівець.

Олександра Заріцька займається спортом. Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька помітно схудла. Фото: instagram.com/kazka.band

Раніше Крістіна Агілера після приголомшливого схуднення похизувалася фігурою в обтислій сукні. А також ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на чутки, що робила уколи "Оземпіку".