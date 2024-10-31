Александра Зарицкая заметно похудела – в чем секрет

Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась новой фигурой. Певица похудела на 10 кг.

Видео из спортзала артистка опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Тренер звезды показал упражнения певицы в зале и рассказал, что благодаря регулярным занятиям ей удалось избавиться от 10 килограммов. Он добавил, что Зарицкая не собирается останавливаться на достигнутом результате, и они вместе поставили для нее новые цели.

На опубликованном видео певица в черном облегающем костюме занимается с гантелями, выполняет выпады и работает на разных тренажерах.

"А у кого-то минус 10 килограммов, кстати", — написал специалист.

Александра Зарицкая занимается спортом. Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая заметно похудела. Фото: instagram.com/kazka.band

Ранее Кристина Агилера после потрясающего похудения похвасталась фигурой в облегающем платье. А также ведущая Маша Ефросинина отреагировала на слухи, что делала уколы "Оземпика".