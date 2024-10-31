Александра Зарицкая заметно похудела – в чем секрет

Kazka в облегающем костюме поразила результатами похудения
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась новой фигурой. Певица похудела на 10 кг.
Видео из спортзала артистка опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
Александра Зарицкая о результатах тренировок
Тренер звезды показал упражнения певицы в зале и рассказал, что благодаря регулярным занятиям ей удалось избавиться от 10 килограммов. Он добавил, что Зарицкая не собирается останавливаться на достигнутом результате, и они вместе поставили для нее новые цели.
На опубликованном видео певица в черном облегающем костюме занимается с гантелями, выполняет выпады и работает на разных тренажерах.
"А у кого-то минус 10 килограммов, кстати", — написал специалист.
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