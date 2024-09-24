Юлія Верба після пологів заговорила про пластину операцію — фото

Блогерка Юлія Верба. Фото: instagram/yuli.verbaaa/

Українська блогерка Юлія Верба показала, який має вигляд її тіло після пологів. Вона вже замислюється над пластичною хірургією.

Про все розповіла у своєму Telegram.

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Юлія Верба показалась у спортивних лосинах та бюстгальтері. Її тіло змінилося після вагітності та пологів. Дівчина вже вирішила, як буде повертатись у свою минулу форму, втім поки що прагне дати собі час на відпочинок.

"Ще тижня немає після пологів. Якась така ситуація. Попереду багато роботи. Не вимагаю від організму нічого. Він і так молодець! Все з часом", — ділиться знаменитість.

Юлія Верба після пологів. Фото: Telegram

Верба відмовилась від деякої їжі, щоб її план харчування став більш збалансованим.

"Від сьогодні відмовляюсь від тяжкої їжі. Без тортів і кетчупу з майонезом. Бо тягне на це, але ані дитині, ані моїй фігурі це користі не принесе. Лише 5-хвилинне задоволення. Тому тепер, увага: не дієта, а збалансоване харчування. Жири, білки, складні вуглеводи, щоб поживно було і для мене, і для Розочки", — поділилася знаменитість.

Водночас зірка соцмереж вже думає щодо мамопластики. Її груди сильно збільшились, і вона трохи переживає, який вони будуть мати вигляд у майбутньому.

"На когось, схоже, чекає мамопластика після того всього. Але вже буде по ситуації видно. Може, чудом все буде добре", — заявила блогерка.

Юлія Верба заговорила про мамопластику. Фото: Telegram

Нагадаємо, ми показували маленьку донечку Юлії Верби. Також блогерка потрапила у скандал під час обстрілу "Охматдиту".