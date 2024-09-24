Юлия Верба после родов заговорила о пластической операции — фото

Блогер Юлия Верба. Фото: instagram/yuli.verbaaa/

Украинский блогер Юлия Верба показала, как выглядит ее тело после родов. Она уже задумывается над пластической хирургией.

Обо всем рассказала в своем Telegram.

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Юлия Верба показалась в спортивных лосинах и бюстгальтере. Ее тело изменилось после беременности и родов. Девушка уже решила, как будет возвращаться в свою прошлую форму, но пока стремится дать себе время на отдых.

"Еще недели нет после родов. Какая-то такая ситуация. Впереди много работы. Не требую от организма ничего. Он и так молодец! Все со временем", — делится знаменитость.

Юлия Верба после родов. Фото: Telegram

Верба отказалась от некоторой пищи, чтобы ее план питания стал более сбалансированным.

"С сегодняшнего дня отказываюсь от тяжелой пищи. Без тортов и кетчупа с майонезом. Потому что тянет на это, но ни ребенку, ни моей фигуре это пользы не доставит. Только 5-минутное удовольствие. Поэтому теперь, внимание: не диета, а сбалансированное питание. Жиры, белки, сложные углеводы, чтобы питательно было и для меня, и для Розочки", — поделилась знаменитость.

В то же время звезда соцсетей уже думает о маммопластике. Ее грудь сильно увеличилась, и она немного переживает, как она будет выглядеть в будущем.

"Кого-то, похоже, ждет маммопластика после всего. Но уже будет по ситуации видно. Может, чудом все будет хорошо", — заявила блогер.

Юлия Верба заговорила о маммопластике. Фото: Telegram

Напомним, мы показывали маленькую дочь Юлии Вербы. Также блогер попала в скандал во время обстрела "Охматдета".