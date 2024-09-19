Юлія Верба показала обличчя своєї дитини

На кого схожа — Юлія Верба вперше показала обличчя новонародженої донечки
Українська блогерка Юлія Верба вперше оприлюднила фото свої доньки, яку вона народила у середу, 18 вересня. Вона показала на знімках обличчя новонародженої та поцікавилась у підписників на кого схожа малеча на їх думку.
Фото крихітної доньки Юлія Верба опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Донька Юлії Верби
Юлія Верба насолоджується материнством разом зі своїм чоловіком Костянтином. Блогерка оприлюднила фото з пологового, де показала обличчя дитини.
Підписники блогерки в коментарях одразу почали писати на кого більше схожа малеча на їх думку. Відповіді розділилися — хтось каже, що дівчинка "копія Юлі", інші кажуть, що дитина схожа на тата.
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Коментарі. Фото: скриншот
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Підписники сперечаються на кого схожа дитина. Фото: скриншот
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Коментарі підписників Юлії Верби. Фото: скриншот
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Підписники вітають Юлію та Костянтина з народженням доньки. Фото: скриншот
- "Так люблю такі моменти, щаслива за вас", — пише підписниця
- "Це ж треба! Копія Юлі", — діляться інші
- Носик мамин, а все інше вже від татуся взяла", — коментують підписники.
Згодом Юлія Верба показала для порівнняння своє дитяче фото, де її на руках тримає її тітка.
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