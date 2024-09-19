Юлия Верба показала лицо своего ребенка

Украинский блоггер Юлия Верба вместе со своим мужем Константином. Фото: instagram.com/kostik_bmw

Украинская блоггер Юлия Верба впервые обнародовала фото своей дочери, которую она родила в среду, 18 сентября. Она показала на снимках лицо новорожденной и поинтересовалась у подписчиков, на кого похожа малышка по их мнению.

Фото крошечной дочери Юлия Верба опубликовала на своей странице в Instagram.

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Дочь Юлии Вербы

Юлия Верба наслаждается материнством вместе со своим мужем Константином. Блоггерша обнародовала фото из роддома, где показала лицо ребенка.

Дочь Юлии Вербы. Фото: соцсети

Ребенок Юлии Вербы. Фото: соцсети

Подписчики блоггера в комментариях сразу начали писать на кого больше похожа малыша по их мнению. Ответы разделились – кто-то говорит, что девочка "копия Юли", другие говорят, что ребенок похож на папу.

Комментарии. Фото: скриншот

Подписчики спорят на кого похож ребенок. Фото: скриншот

Комментарии подписчиков Юлии Ивы. Фото: скриншот

Подписчики поздравляют Юлию и Константина с рождением дочери. Фото: скриншот 1/4 ​ 4

"Так люблю такие моменты, счастлива за вас", — пишет подписчица.

"Это же надо! Копия Юли", — делятся другие

Носик мамин, а все остальное уже от папы взяла", — комментируют подписчики.

Впоследствии Юлия Верба показала для сравнения свою детскую фотографию, где ее на руках держит ее тетя.