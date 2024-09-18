Блогерша Юлия Верба родила дочь

Украинская блоггер Юлия Верба вместе с мужем Константином. Фото: Константин Золотухин, Instagram

Известная украинская блоггер Юлия Верба и ее возлюбленный Константин впервые стали родителями. У супругов родилась дочь.

Об этом сообщила украинская блоггер Юлия Верба в своем Telegram в среду, 18 сентября.

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У 21-летней блогерши схватки начались рано утром, в шесть часов. Она призналась своим подписчикам, что чувствовала чрезвычайно сильную боль и была крайне истощена.

"Схватки это худшее, что я чувствовала в жизни.

Я просто думала, что уеду. Сейчас уже с эпидуралкой лежу и можно снова жить. Когда-то я хотела пять детей, больше не хочу.." , — писала Верба.

Роды проходили со стимуляцией, однако впоследствии выяснилось, что естественное раскрытие не произошло, поэтому врачи приняли решение о проведении кесарева сечения.

Юлия Верба в роддоме. Фото: Юлия Верба

"Нет открытия.Кесарев", — подписала фото знаменитость.

Наконец, 18 августа в одном из роддомов Львова у Юлии Вербы родилась девочка.

"Мы родились", — коротко сообщила блоггерша своим подписчикам.

Публикация Вербы. Фото: скриншот

Ее муж Константин также поделился радостными моментами, опубликовав видео, где он сидит у новорожденной дочери.

"Малышка спит. Такой красивый цветочек, что я в шоке. Такая сладкая, что просто капец ", — сказал мужчина.