Блогерша Юлия Верба родила дочь

Известная блогерша Юлия Верба впервые стала мамой
Известная украинская блоггер Юлия Верба и ее возлюбленный Константин впервые стали родителями. У супругов родилась дочь.
Об этом сообщила украинская блоггер Юлия Верба в своем Telegram в среду, 18 сентября.
Верба стала мамой
У 21-летней блогерши схватки начались рано утром, в шесть часов. Она призналась своим подписчикам, что чувствовала чрезвычайно сильную боль и была крайне истощена.
"Схватки это худшее, что я чувствовала в жизни.
Я просто думала, что уеду. Сейчас уже с эпидуралкой лежу и можно снова жить. Когда-то я хотела пять детей, больше не хочу.." , — писала Верба.
Роды проходили со стимуляцией, однако впоследствии выяснилось, что естественное раскрытие не произошло, поэтому врачи приняли решение о проведении кесарева сечения.
"Нет открытия.Кесарев", — подписала фото знаменитость.
Наконец, 18 августа в одном из роддомов Львова у Юлии Вербы родилась девочка.
"Мы родились", — коротко сообщила блоггерша своим подписчикам.
Ее муж Константин также поделился радостными моментами, опубликовав видео, где он сидит у новорожденной дочери.
"Малышка спит. Такой красивый цветочек, что я в шоке. Такая сладкая, что просто капец ", — сказал мужчина.
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