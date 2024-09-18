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Відома блогерка Юлія Верба вперше стала мамою

18 вересня 2024 17:04
Валерія Барановська - редактор
Блогерка Юлія Верба народила донечку
Українська блогерка Юлія Верба разом із чоловіком Костянтином. Фото: Костянтин Золотухін, Instagram
Валерія Барановська - редактор

Відома українська блогерка Юлія Верба та її коханий Костянтин вперше стали батьками. У подружжя народилася донечка.

Про це повідомила українська блогерка Юлія Верба у своєму Telegram у середу, 18 вересня.

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У 21-річної блогерки перейми розпочалися рано вранці, о шостій годині. Вона зізналася своїм підписникам, що відчувала надзвичайно сильний біль і була вкрай виснажена.

"Перейми це найгірше,що я відчувала в житті.
Я просто думала,що відʼїду. Зараз вже з епідуралкою лежу і можна знову жити.Колись я хотіла пʼять дітей,більше не хочу..", — писала Верба.

Пологи відбувалися зі стимуляцією, однак згодом з'ясувалося, що природне розкриття не відбулося, тож лікарі прийняли рішення про проведення кесаревого розтину.

Верба народила дівчинку
Юлія Верба у пологовому будинку. Фото: Юлія Верба

"Немає відкриття.Кесарів", — підписала фото знаменитість.

Врешті, 18 серпня в одному з пологових будинків Львова у Юлії Верби народилася дівчинка.

"Ми родились", — коротко повідомила блогерка своїм підписникам.

Відома блогерка Юлія Верба вперше стала мамою - фото 2
Допис Верби. Фото: скриншот

Її чоловік Костянтин також поділився радісними моментами, опублікувавши відео, де він сидить біля новонародженої донечки.

"Малесенька спить. Така квіточка файна, що я в шоці просто. Таке солодке, то капець", — сказав чоловік.

Донька Верби
Відео із пологового чоловіка Верби. Фото: скриншот

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