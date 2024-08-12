Вагітна блогерка Юлія Верба розсекретила стать первістка

Блогерка Юлія Верба з коханим Костянтином. Фото: Instagram/yuli.verbaaa

Популярна блогерка Юлія Верба, яка вагітна первістком, влаштувала гучну гендер-паті. На ній вона та її коханий, бізнесмен Костянтин Золотухін, дізнались стать первістка.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Верби.

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Стать первістка Юлії Верби

Разом з обранцем, 21-річна блогерка влаштувала грандіозну вечірку, на яку запросили багатьох гостей. Центральною експозицією стала біла сцена, на якій зверху розмістився надпис: "Чекаємо на тебе, наш горобчику".

В найважливіший момент Юлія та Костянтин вийшли на сцену, а гості вели зворотний відлік. Стандартно для подібних гендер-паті позаду майбутніх батьків активізувалися димові шашки. У випадку Верби вони були рожевого кольору. Так з’ясувалось, що в зіркової родини буде дівчинка.

"У нас буде донечка. Однієї Юлічки Верби у світі мало", — лаконічно прокоментувала блогерка в соцмережах.

Що цікаво, на гендер-паті Верба одягнула сукню блакитного кольору. Багато хто в коментарях зазначив, що напевно зіркова парочка знала, зо в них буде хлопчик. Втім, виявилось все зовсім навпаки.

Зазначимо, що для Юлії ця дитина стане первістком. Щодо Костянтина, то від попереднього шлюбу (розлучився в травні 2021 року) в нього є донька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина шоумена Володимира Остапчука розсекретила стать майбутнього малюка. Також ми розповідали, що скандальна зірка шоу "Супермама" розкрила гонорар співачки Вєрки Сердючки за виступ на гендер-паті.