Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вагітна блогерка Верба влаштувала помпезну гендер-паті — на кого очікує зірка соцмереж arrow

Вагітна блогерка Верба влаштувала помпезну гендер-паті — на кого очікує зірка соцмереж

12 серпня 2024 20:54
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Вагітна блогерка Юлія Верба розсекретила стать первістка
Блогерка Юлія Верба з коханим Костянтином. Фото: Instagram/yuli.verbaaa
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Популярна блогерка Юлія Верба, яка вагітна первістком, влаштувала гучну гендер-паті. На ній вона та її коханий, бізнесмен Костянтин Золотухін, дізнались стать первістка. 

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Верби. 

Читайте також:

Стать первістка Юлії Верби

Разом з обранцем, 21-річна блогерка влаштувала грандіозну вечірку, на яку запросили багатьох гостей. Центральною експозицією стала біла сцена, на якій зверху розмістився надпис: "Чекаємо на тебе, наш горобчику"

В найважливіший момент Юлія та Костянтин вийшли на сцену, а гості вели зворотний відлік. Стандартно для подібних гендер-паті позаду майбутніх батьків активізувалися димові шашки. У випадку Верби вони були рожевого кольору. Так з’ясувалось, що в зіркової родини буде дівчинка.

"У нас буде донечка. Однієї Юлічки Верби у світі мало", — лаконічно прокоментувала блогерка в соцмережах.

Що цікаво, на гендер-паті Верба одягнула сукню блакитного кольору. Багато хто в коментарях зазначив, що напевно зіркова парочка знала, зо в них буде хлопчик. Втім, виявилось все зовсім навпаки. 

Зазначимо, що для Юлії ця дитина стане первістком. Щодо Костянтина, то від попереднього шлюбу (розлучився в травні 2021 року) в нього є донька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина шоумена Володимира Остапчука розсекретила стать майбутнього малюка. Також ми розповідали, що скандальна зірка шоу "Супермама" розкрила гонорар співачки Вєрки Сердючки за виступ на гендер-паті.

блогери вагітність українські зірки Юлія Верба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

21:35 В Армії+ запровадять електронні рапорти — подробиці про нові цифрові проєкти від Міноборони

21:33 Це сміливо і чудово — Зеленський з сенаторами США обговорили операцію в Курській області

21:30 Покарання за багаторічне непроходження ВЛК — адвокатка розповіла, чого очікувати

21:24 Світла може не бути — енергетики розповіли про відключення в Одесі на завтра

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

21:20 СК Прометей припинив існування — власник клубу звинуватив у цьому українських силовиків

21:13 Дефіцитна ВОС — чи існує можливість анулювати бронювання

21:13 У Тернополі жінка живцем закопала цуценят поблизу пляжу — як її покарав суд

21:08 Ексзаступнику міністра енергетики Хейлу обрали запобіжний захід

20:35 Зеленський заявив, що Курськ є фіналом для Путіна та його війни

21:35 В Армії+ запровадять електронні рапорти — подробиці про нові цифрові проєкти від Міноборони

21:33 Це сміливо і чудово — Зеленський з сенаторами США обговорили операцію в Курській області

21:30 Покарання за багаторічне непроходження ВЛК — адвокатка розповіла, чого очікувати

21:24 Світла може не бути — енергетики розповіли про відключення в Одесі на завтра

21:20 СК Прометей припинив існування — власник клубу звинуватив у цьому українських силовиків

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

21:13 Дефіцитна ВОС — чи існує можливість анулювати бронювання

21:13 У Тернополі жінка живцем закопала цуценят поблизу пляжу — як її покарав суд

21:08 Ексзаступнику міністра енергетики Хейлу обрали запобіжний захід

20:35 Зеленський заявив, що Курськ є фіналом для Путіна та його війни

20:03 Синоптики спрогнозували повернення спеки завтра — які регіони під загрозою

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови