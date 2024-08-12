Беременная блогер Юлия Верба рассекретила пол первенца

Блогер Юлия Верба с возлюбленным Константином. Фото: Instagram/yuli.verbaaa

Популярная блогер Юлия Верба, беременная первенцем, устроила громкую гендер-пати. На ней она и ее возлюбленный, бизнесмен Константин Золотухин, узнали пол первенца.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Вербы.

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Пол первенца Юлии Вербы

Вместе с избранником, 21-летняя блогер устроила грандиозную вечеринку, на которую пригласили многих гостей. Центральной экспозицией стала белая сцена, на которой сверху разместилась надпись: "Ждем тебя, наш воробушек".

В самый важный момент Юлия и Константин вышли на сцену, а гости вели обратный отсчет. Стандартно для подобных гендер-пати позади будущих родителей активизировались дымовые шашки. В случае Вербы они были розового цвета. Так выяснилось, что у звездной семьи будет девочка.

"У нас будет дочь. Одной Юлечки Вербы в мире мало", — лаконично прокомментировала блогер в соцсетях.

Что интересно, на гендер-пати Верба надела платье голубого цвета. Многие в комментариях отметили, что наверняка звездная парочка знала, что у них будет мальчик. Впрочем, все оказалось совсем наоборот.

Отметим, что для Юлии этот ребенок станет первенцем. Что касается Константина, то от предыдущего брака (развелся в мае 2021 года) у него есть дочь.

Напомним, ранее мы писали, что жена шоумена Владимира Остапчука рассекретила пол будущего малыша. Также мы рассказывали, что скандальная звезда шоу "Супермама" раскрыла гонорар певицы Верки Сердючки за выступление на гендер-пати.