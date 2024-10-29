Маша Єфросиніна прокоментувала популярний препарат "Оземпік"

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: скриншот YouTube

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна зізналась, чи використовувала для схуднення нині популярний у Голлівуді препарат для лікування діабету "Озепмік". Зірка поділилася своїм негативним досвідом застосування радикальних методів для зниження ваги.

Про це розповіла в програмі "Неймовірна правда про зірок".

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Маша Єфросиніна про те, як тримає себе у формі

Єфросиніна прокоментувала хейт з приводу того, що вона тримає себе у формі завдяки уколам препаратів для схуднення. Зірка зізналася, що дотримується правил здорового харчування, проте не сварить себе за порушення. Вона розповіла, що може іноді "заїдати" стреси, а також дозволяє собі калорійну їжу у подорожах.

Ведуча поділилася, що на власному досвіді пізнала негативні наслідки радикальних методів схуднення, а тому боїться колоти собі "Оземпік", щоб ще більше не нашкодити своєму організму.

"Я не робила, бо я сцикло. По-друге, я точно знаю, повернемося до моїх "скитань" по дієтах, все що робиться штучно, все що робиться з сильними обмеженнями для організму, все, мені особливо, всі ці дієти, бо тоді ніхто ще не знав цих "Оземпіків", тоді все це, навіть голодування, клізми, які я робила, призвели до дуже серйозних хвороб, які даються взнаки і сьогодні", — розповіла вона.

Раніше Крістіна Агілера після приголомшливого схуднення похизувалася фігурою в обтислій сукні. А також співачка Lizzo після схуднення на 30 кг одягнулася на Гелловін у костюм препарату для схуднення.