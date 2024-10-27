Lizzo вдягла дивний костюм — фото

Співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Співачка Lizzo представила свій костюм на Гелловін, натхненний згадкою про неї в нещодавньому епізоді мультфільму "Південного парку" з кумедним поворотом. Зірка з'явилася на публіці у костюмі популярного у Голлівуді препарату для схуднення "Оземпік".

Фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Образ Lizzo

На опублікованих кадрах вона позує в червоно-білій упаковці, що нагадує найпопулярніший препарат для схуднення "Оземпік", втім зірка назвала його "Lizzo". Чудернацький костюм доповнює жовта сантиметрова стрічка, обмотана навколо її талії.

Зірка з'явилась у такому костюмі через епізод у мультфільмі "Південний парк". За сюжетом, лікарі пропонують альтернативний препарат під назвою Lizzo замість дорогих ліків для схуднення. Завдяки цим чарівним пігулкам "пацієнтів більше не хвилювало, скільки вони важать".

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