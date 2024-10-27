Lizzo надела удивительный костюм.

Певица Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Певица Lizzo представила свой костюм на Хэллоуин, вдохновленный упоминанием о ней в недавнем эпизоде мультфильма "Южного парка" с забавным поворотом. Звезда появилась на публике в костюме популярного в Голливуде препарата для похудения "Оземпик".

Фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Образ Lizzo

На опубликованных кадрах она позирует в красно-белой упаковке, напоминающей самый популярный препарат для похудения "Оземпик", однако звезда назвала его Lizzo. Чудный костюм дополняет желтая сантиметровая лента, обмотанная вокруг ее талии.

Звезда появилась в таком костюме из-за эпизода в мультфильме "Южный парк". По сюжету врачи предлагают альтернативный препарат под названием Lizzo вместо дорогих лекарств для похудения. Благодаря этим волшебным пилюлям "пациентов больше не волновало, сколько они весят".

Напомним, дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла тайну своей идеальной кожи. Также Светлана Белоножко рассказала, как не набирать лишний вес.