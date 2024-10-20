Світлана Білоножко поділилась секретами стрункої фігури

Співачка Світлана Білоножко. Фото: Instagram/zirkovyi_shlyah

На початку осені народна артистка України Світлана Білоножко відзначила 67-річчя. Попри смерть чоловіка в січні 2024-го, співачка продовжує концертну діяльність та демонструє відмінну фізичну форму.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Співачка не відвідує спортзал, бо займається вдома. Для цього в неї є все необхідне спорядження. Втім, починає фізичну активність Світлана Білоножко прямо в ліжку. Поки вона прокидається та планує встати з ліжка, артистка підіймає ноги. Таким чином вона зміцнює прес.

"Тому тут (показує на живіт. — Ред.) в мене не має нічого зайвого, абсолютно. Бо я б цього не стерпіла, для мене це важливо. Також ходжу на правильні масажі до спеціалістів", — зазначила співачка.

За словами Світлани Білоножко вона лягає спати після опівночі, а прокидається завжди в один й той самий час — о восьмій ранку. Сніданок — один з ключових прийомів їжі артистки. Секрет стрункої фігури також полягає в контролі раціону харчування.

"Ніколи не буду їсти все підряд, контролюю обов’язково. Останній прийом їжі або о 18:00, або об 19:00", — підсумувала Світлана Григорівна.

Співачка Світлана Білоножко. Фото: Instagram/svitlana_bilonozhko

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