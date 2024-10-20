Светлана Белоножко поделилась секретами стройной фигуры

Певица Светлана Белоножко. Фото: Instagram/zirkovyi_shlyah

В начале осени народная артистка Украины Светлана Белоножко отметила 67-летие. Несмотря на смерть мужа в январе 2024-го, певица продолжает концертную деятельность и демонстрирует отличную физическую форму.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Певица не посещает спортзал, потому что занимается дома. Для этого у нее есть все необходимое снаряжение. Впрочем, начинает физическую активность Светлана Белоножко прямо в постели. Пока она просыпается и планирует подняться с постели, артистка поднимает ноги. Таким образом, она укрепляет пресс.

"Поэтому здесь (показывает на живот. — Ред.) у меня нет ничего лишнего, абсолютно. Потому что я бы этого не стерпела, для меня это важно. Также хожу на правильные массажи к специалистам", — отметила певица.

По словам Светланы Белоножко, она ложится спать после полуночи, а просыпается всегда в одно и то же время — в восемь утра. Завтрак — один из ключевых приемов пищи артистки. Секрет стройной фигуры состоит также в контроле рациона питания.

"Никогда не буду есть все подряд, контролирую обязательно. Последний прием пищи либо в 18:00, либо в 19:00", — подытожила Светлана Григорьевна.

Певица Светлана Белоножко. Фото: Instagram/svitlana_bilonozhko

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