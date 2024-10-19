Тренерка Дженніфер Еністон розсекретила план її тренувань - подробиці, відео

Дженніфер Еністон зі своєю тренеркою. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Акторка Дженніфер Еністон у свої 55 років має просто неперевершений вигляд. Секрет ідеальної фігури зірки полягає не лише в генетиці, а й в посилених тренуваннях.

Тренерка зірки Дені Коулман розповіла про її план тренувань, пише Page Six.

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Як тренується Дженніфер Еністон

Тренерка акторки розповіла, що вони тренуються разом декілька разів на тиждень приблизно по одній годині.

На своїх тренуваннях Еністон віддає перевагу малотравматичному фітнес-методу, який фокусується на "стабільності, рухливості та силі всього тіла". Для цього вона використовує спеціальний килимок та обладнання.

Більшу увагу зірка "Друзів" приділяє комплексу вправ для формування м'язів усього тіла і спалювання жиру, зокрема спеціально націлені на внутрішню частину стегон, сідниці і корпус.

"Ми багато працюємо на прес та зосереджуємося на загальній силі м'язів пресу 360, щоб тримати тіло у вертикальному положенні і рухатися протягом тривалого часу. У перервах між тренуваннями ми виконуємо вправи на серцево-судинну систему та легкі пліометричні вправи. Формати наших тренувань — це своєрідний гібрид між силовими і скульптурними, жироспалювальними, а також тренуваннями з прогресивною вагою", — пояснює фітнес-інструкторка.

Наприкінці тренування Дженніфер робить вправи на розтяжку та відновлення.

За словами Коулман, Еністон дуже відповідально ставиться до свого тіла та тренувань. Акторка завжди готова до спробувати нові методи та повністю віддається спорту під час годинних зустрічей із тренером.

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