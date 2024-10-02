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Свідомо обрали йти кар'єрним шляхом — знаменитості, в яких немає дітей

2 жовтня 2024 23:50
Микита Шевченко - Редактор
Зірки Голлівуду, в яких ще не має дітей — актори, які свідомо обрали кар'єру
Американська акторка Вайнона Райдер на прем'єрі четвертого сезону серіалу "Дивні дива" у 2022 році. Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

У світовому кінематографі є чимало знаменитостей, які свідомо обрали йти шляхом будування успішної кар’єри, а не створення сімейного щастя. Ми розповідаємо про чотирьох голлівудських зірок, які у своєму віці досі не стали батьками.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Знаменитості, які ще не стали батьками

Дженніфер Еністон

Декілька років тому голлівудська зірка чесно зізналася, що вона почала серйозно замислюватися над тим, щоб стати мамою, однак вона так і не змогла завагітніти. Ба більше, сьогодні Дженніфер Еністон навіть шкодує про те, що свого часу не заморозила власні яйцеклітини.

За словами акторки, вона сама вирішує, що їй потрібно, і це рішення приймає тільки вона сама. Що ж, подивимося, чи стане акторка все ж таки щасливою мамою.

Дженнифер Энистон
Дженніфер Еністон на світському заході в Лос-Анджелесі цього року. Фото: Pinterest 

Сара Полсон

У 2015 році американська акторка вступила у стосунки з 81-річною зіркою Голланд Тейлор і заявила, що не хоче відмовлятися від успішної кар’єри. Більш того, голлівудська зірка гадки не має, як вона зможе працювати акторкою і водночас виховувати дітей.

Сара Полсон також заявляла, що вона любить дітей, однак боїться того, що потім пошкодує про їхнє народження.

Сара Полсон
Сара Полсон зі своєю коханою на Emmy Awards у Лос-Анджелесі цього року. Фото: Cosmopolitan

Леонардо Ді Капріо

Особисте життя голлівудського актора і зірки культової драми "Титанік" є доволі бурхливим. Відомо, що зараз актор зустрічається з молодою моделлю з Італії Вітторією Черетті. Проте Леонардо геть не поспішає брати її в дружини і ставати батьком.

Знаменитість вважає, що все станеться так, як потрібно, і не хоче розповідати щось так, що потім перекрутиться в ЗМІ.

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ді Капріо на премії "Золотий глобус" у Каліфорнії цього року. Фото: Reuters

Вайнона Райдер

У 2011 році американська зірка почала зустрічатися з модельєром Скоттом Маккінлі Ханом, але тоді вона чітко дала зрозуміти, що не хоче одружуватися, адже для неї це не має сенсу. Водночас Вайнона багато разів замислювалася над тим, щоб стати мамою, але зараз вона не готова народжувати.

Акторка наголошувала, що вона проводить гарно час разом з дітьми її брата, але вона не хоче слухати навколишніх стосовно власних.

Вайнона Райдер
Вайнона Райдер на кінофестивалі у Венеції цього року. Фото: The Mirror

Нагадаємо, ми писали про те, які голлівудські зірки чудово говорять українською мовою. 

Раніше ми розповідали про те, які зірки України з’явилися в серіалах від Netflix.

Також ми повідомляли про те, які світові знаменитості стали батьками після 50 років. 

Дженіфер Еністон Голлівуд Сара Полсон Леонардо Ді Капріо шоу-бізнес Вайнона Райдер

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