Знамениті голлівудські зірки, які знають українську — 5 акторів з українським корінням

Вони не забувають своє коріння — 5 зірок Голлівуду, які говорять українською
Після початку повномасштабної війни вивчення української мови стало актуальним не тільки в межах країни, а й за ними. Ми розповідаємо про голлівудських зірок, які вміють говорити українською, причому, доволі непогано.
Новини.LIVE розповідає про цих знаменитостей.
Світові зірки, які володіють українською мовою
Міла Куніс
Зірка комедії "Дуже погані матусі" народилася в українському місті Чернівці, а у сім років переїхала до США. Там її сім’ї було дуже важко в мовному плані, але сама вона швидко змогла розпочати свою акторську кар’єру.
Попри неймовірний успіх у Голлівуді, Міла Куніс дуже часто говорить українською в інтерв’ю і бере участь у зборах коштів на допомогу Україні.
Віра Фарміга
Американська акторка виросла в сім’ї, де всі говорили тільки українською мовою, що допомогло їй зберегти глибокий зв’язок з Україною. Віра спочатку грала в театрі, а потім почала акторську кар’єру в кіно, де виділялася серед інших зірок своїм корінням.
Сьогодні Віра Фарміга — це не лише акторка, а й режисерка, що дозволяє їй вносити українську культуру в різні проєкти Голлівуду.
Максим Чмерковський
Українсько-американський танцюрист народився в Одесі та вперше поєднав своє життя з танцями у ранньому віці. Після того, як він переїхав до США, він став справжньою зіркою бальних танців і отримав популярність після участі в проєкті "Танці з зірками".
На публіку хореограф часто спілкується зі своєю сім’єю і друзями саме українською.
Кетрін Винник
Канадська акторка українського походження сьогодні активно говорить українською, намагаючись просунути культуру нашої країни. Героїня серіалу "Вікінги" активно бере участь в різних заходах, використовуючи власну платформу для того, щоб підтримати українців.
До речі, Кетрін Винник дуже пишається тим, що має українське походження, і намагається зробити так, щоб всі навколо дізналися більше про Україну.
Джек Пеланс
Батьки американського актора українського походження були українськими імігрантами, тому сам Джек почав вивчати не тільки культуру, а й мову України. Герой фільму "Міській ковбой" показав не тільки неймовірну акторську гру, а й повагу до власної спадщини.
Попри те, що Джека Пеланса не стало у 2006 році, його історія тісного зв’язку з українським корінням заслуговує на те, щоб стати справжнім прикладом для людей.
Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Міла Куніс потрапила у гучний скандал.
Раніше ми розповідали про те, що танцівник Максим Чмерковський став батьком втретє.
Також ми повідомляли про те, що акторка Кетрін Винник поспілкувалася з українцями, житло яких постраждало від російських дій.
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