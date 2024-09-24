Знамениті голлівудські зірки, які знають українську — 5 акторів з українським корінням

Акторка Міла Куніс на церемонії вручення премії "Прорив" у Лос-Анджелесі. Фото: Alamy

Після початку повномасштабної війни вивчення української мови стало актуальним не тільки в межах країни, а й за ними. Ми розповідаємо про голлівудських зірок, які вміють говорити українською, причому, доволі непогано.

Новини.LIVE розповідає про цих знаменитостей.

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Міла Куніс

Зірка комедії "Дуже погані матусі" народилася в українському місті Чернівці, а у сім років переїхала до США. Там її сім’ї було дуже важко в мовному плані, але сама вона швидко змогла розпочати свою акторську кар’єру.

Попри неймовірний успіх у Голлівуді, Міла Куніс дуже часто говорить українською в інтерв’ю і бере участь у зборах коштів на допомогу Україні.

Акторка Міла Куніс на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Віра Фарміга

Американська акторка виросла в сім’ї, де всі говорили тільки українською мовою, що допомогло їй зберегти глибокий зв’язок з Україною. Віра спочатку грала в театрі, а потім почала акторську кар’єру в кіно, де виділялася серед інших зірок своїм корінням.

Сьогодні Віра Фарміга — це не лише акторка, а й режисерка, що дозволяє їй вносити українську культуру в різні проєкти Голлівуду.

Віра Фарміга у Лос-Анджелесі. Фото: Pinterest

Максим Чмерковський

Українсько-американський танцюрист народився в Одесі та вперше поєднав своє життя з танцями у ранньому віці. Після того, як він переїхав до США, він став справжньою зіркою бальних танців і отримав популярність після участі в проєкті "Танці з зірками".

На публіку хореограф часто спілкується зі своєю сім’єю і друзями саме українською.

Максим Чмерковський із сім'єю на дні народженні свого сина. Фото: Instagram Максима Чмерковського

Кетрін Винник

Канадська акторка українського походження сьогодні активно говорить українською, намагаючись просунути культуру нашої країни. Героїня серіалу "Вікінги" активно бере участь в різних заходах, використовуючи власну платформу для того, щоб підтримати українців.

До речі, Кетрін Винник дуже пишається тим, що має українське походження, і намагається зробити так, щоб всі навколо дізналися більше про Україну.

Акторка Кетрін Винник з українським прапором. Фото: Instagram Кетрін Винник

Джек Пеланс

Батьки американського актора українського походження були українськими імігрантами, тому сам Джек почав вивчати не тільки культуру, а й мову України. Герой фільму "Міській ковбой" показав не тільки неймовірну акторську гру, а й повагу до власної спадщини.

Попри те, що Джека Пеланса не стало у 2006 році, його історія тісного зв’язку з українським корінням заслуговує на те, щоб стати справжнім прикладом для людей.

Джек Пеланс у фільмі "Міські піжони". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Міла Куніс потрапила у гучний скандал.

Раніше ми розповідали про те, що танцівник Максим Чмерковський став батьком втретє.

Також ми повідомляли про те, що акторка Кетрін Винник поспілкувалася з українцями, житло яких постраждало від російських дій.